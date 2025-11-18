El camino de Boca en los playoffs del Torneo Clausura buscando un título después de 3 años

Boca se clasificó primero en el Grupo A del Torneo Clausura e iniciará los playoffs ante Talleres de Córdoba con la ilusión de ganar un título que se le viene negando desde 2022, pero con un camino muy exigente para llegar al objetivo.
Primero en su zona, clasificado a la Copa Libertadores y ganador en el Superclásico, el conjunto xeneize llega a la definición del segundo certamen del año con una racha de 4 victorias consecutivas, un rendimiento ascendente y el ánimo por el cielo.
Otro punto a favor de los dirigidos por Claudio Úbeda es que jugarían como locales en La Bombonera todos los cruces hasta la final que se llevará a cabo el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Sin embargo, no todo es color de rosa para Boca ya que en el hipotético camino al título tendrá cruces por demás exigentes.
Boca iniciará el camino que espera coronar con el título frente a Talleres de Córdoba, dirigido por Carlitos Tevez, y en caso de ganar se mediría en cuartos de final con el vencedor del cruce entre Vélez, que tiene como DT a otro ex Boca como Guillermo Barros Schelotto, y Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos del año.
En caso de llegar a semifinales el xeneize podría recibir nada menos que a Racing, River, Tigre o Lanús, todos rivales sumamente exigentes para un equipo que no es campeón desde la Liga Profesional de 2022.
Ya en la final, del otro lado del cuadro, Boca debería definir el título frente al que surja de un grupo de 8 postulantes: Rosario Central, Estudiantes, Central Córdoba, San Lorenzo, Unión, Gimnasia La Plata, Barracas Central y Deportivo Riestra.