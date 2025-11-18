El camino de Boca en los playoffs del Torneo Clausura buscando un título después de 3 años

Sin embargo, no todo es color de rosa para Boca ya que en el hipotético camino al título tendrá cruces por demás exigentes.

Boca y sus posibles rivales en los playoffs del Clausura

Boca iniciará el camino que espera coronar con el título frente a Talleres de Córdoba, dirigido por Carlitos Tevez, y en caso de ganar se mediría en cuartos de final con el vencedor del cruce entre Vélez, que tiene como DT a otro ex Boca como Guillermo Barros Schelotto, y Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos del año.

playoffs 1

En caso de llegar a semifinales el xeneize podría recibir nada menos que a Racing, River, Tigre o Lanús, todos rivales sumamente exigentes para un equipo que no es campeón desde la Liga Profesional de 2022.

Ya en la final, del otro lado del cuadro, Boca debería definir el título frente al que surja de un grupo de 8 postulantes: Rosario Central, Estudiantes, Central Córdoba, San Lorenzo, Unión, Gimnasia La Plata, Barracas Central y Deportivo Riestra.