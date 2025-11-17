Eliminatorias de UEFA: Países Bajos le ganó 4 a 0 a Lituania y es el 34° clasificado al Mundial 2026

El equipo neerlandés ha disputado tres finales en su historial. En 1974 fue la sensación del torneo realizado en Alemania, donde se lo apodó La Naranja Mecánica, de la mano de Johan Cruyff. Disputó la final con los locales, y cayó 2 a 1.

En 1978 fue cabeza de serie en el Grupo 4 y se alojó en el Hotel Potrerillos de Mendoza. Llegó a su segunda final consecutiva, y nuevamente ante el anfitrión, y cayó 3 a 1 en tiempo suplementario contra la Selección argentina.

En 2010 volvió a ser finalista en el Mundial de Sudáfrica, y esta vez su verdugo fue España, que lo derrotó 1 a 0.

Tijjani Reijnders anotó el 1-0 de Países Bajos sobre Lituania



Las Eliminatorias Europeas por el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Lp5p9M5n9z — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 17, 2025

Países Bajos finalizó su paso por el Grupo G de la Eliminatoria de UEFA de forma invicta, seis victorias y dos empates para sumar 20 puntos y terminar como primer lugar de su grupo.

La selección de Polonia sufrió este lunes para vencer a Malta, pero se quedaron con el segundo sitio del grupo de Países Bajos, por lo que tendrán que jugar el repechaje en la Fecha FIFA de marzo en 2026.