MUNDIAL 2026

Eliminatorias de UEFA: Países Bajos le ganó 4 a 0 a Lituania y es el 34° clasificado al Mundial 2026

En la última fecha del Grupo G de las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026, Países Bajos clasificó y mandó al repechaje a Polonia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Países Bajos clasificó por 12ª vez a un MUndial. Selló su pasaje al MUndial 2026 al golear a Lituania de local.

El seleccionado tres veces finalista Países Bajos, logró este lunes el pasaje a su 12° Copa Mundial tras golear en Ámsterdam a su par de Lituania y se dio la lógica, ya que con un empate aseguraba su participación en la cita a realizarse en conjunto en México, Estados Unidos y Canadá.

Los goles del seleccionado naranja, dirigido por Ronald Koeman fueron obra de Tijjani Reijnders (16'), Cody Gakpo (58', de penal), Xavi Simons (60') y Donyell Malen (62'). El encuentro por la 10ª fecha de Eliminatorias de UEFA se disputó en el Johan Cruyff Arena.

Países Bajos: 11 Mundiales y tres finales perdidas

El combinado de Países Bajos ha jugado los Mundiales de Italia 1934, Francia 1938, Alemania 1974, Argentina 1978, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022. y estará presente en la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA.

El equipo neerlandés ha disputado tres finales en su historial. En 1974 fue la sensación del torneo realizado en Alemania, donde se lo apodó La Naranja Mecánica, de la mano de Johan Cruyff. Disputó la final con los locales, y cayó 2 a 1.

En 1978 fue cabeza de serie en el Grupo 4 y se alojó en el Hotel Potrerillos de Mendoza. Llegó a su segunda final consecutiva, y nuevamente ante el anfitrión, y cayó 3 a 1 en tiempo suplementario contra la Selección argentina.

En 2010 volvió a ser finalista en el Mundial de Sudáfrica, y esta vez su verdugo fue España, que lo derrotó 1 a 0.

Países Bajos finalizó su paso por el Grupo G de la Eliminatoria de UEFA de forma invicta, seis victorias y dos empates para sumar 20 puntos y terminar como primer lugar de su grupo.

La selección de Polonia sufrió este lunes para vencer a Malta, pero se quedaron con el segundo sitio del grupo de Países Bajos, por lo que tendrán que jugar el repechaje en la Fecha FIFA de marzo en 2026.

