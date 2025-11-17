Debutó Tiago Andino, otro de los pibes que Alfredo Berti proyecta en Independiente Rivadavia

Si bien dio sus primeros pasos en Godoy Cruz, Tiago Andino hizo todas sus inferiores en River Plate, llegando a Reserva. Una lesión de rodilla le redujo las chances, y así, el lateral-volante decidió volver a sus pagos. La Lepra le abrió las puertas y el trabajó en silencio para ganarse una oportunidad.

Si bien fue al banco en varios encuentros (sobre todo del Apertura), el defensor de 21 años no había tenido su bautismo de fuego, algo que se dio en la tarde de este lunes. Ahora, desafío será ganarse un lugar pensando en una temporada entrante que tendrá triple competencia. Desafío a la vista.

Independiente Rivadavia cerró una temporada soñada

Con la victoria ante Defensa y Justicia, la Lepra terminó el año con una sonrisa, al margen de la no clasificación a los octavos de final del torneo local. Con la histórica obtención de la Copa Argentina, el elenco de Alfredo Berti terminó la temporada con 43 puntos y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Top.