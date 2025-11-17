Inicio Ovación Fútbol Alfredo Berti
Llegó el bautismo

Debutó Tiago Andino, otro de los pibes que Alfredo Berti proyecta en Independiente Rivadavia

Como ocurrió con Bolcato, ahora Alfredo Berti hizo debutar a otro de inferiores en la victoria sobre Defensa y Justicia.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Tiago Andino debutó de la mano de Alfredo Berti.

Tiago Andino debutó de la mano de Alfredo Berti.

El partido con Defensa y Justicia cerró un semestre soñado en Independiente Rivadavia. Claro que la estrella que luce encima del escudo es el leit motiv de tanta euforia pero las buenas siguen llegando en continuado. En el cierre del torneo, Alfredo Berti empieza a confiar en los pibes, otro de los puntos del proyeco.

Primero le tocó a Bolcato, quien estrenó sus guantes en el empate ante Central Córdoba de la fecha pasada, y ahora el turno fue para Tiago Andino, otro que viene de abajo. El lateral derecho, hermano de Santino Andino, figura de Godoy Cruz, tuvo su esperado estreno en el triunfo de la Lepra en Florencia Varela.

lepra andino (2)
Tras afianzarse en Reserva, Andino tuvo su bautismo en Independiente Rivadavia.

Tras afianzarse en Reserva, Andino tuvo su bautismo en Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti lo mandó a la cancha a los 82 minutos de partido. Independiente Rivadavia ganaba bien 2 a 0 ante un indefenso Halcón y el entrenador leyó que era el momento justo. Chizo ingresó en lugar de Mauricio Cardillo y se paró por el costado derecho de una defensa de cinco jugadores para bajar la persiana.

Si bien dio sus primeros pasos en Godoy Cruz, Tiago Andino hizo todas sus inferiores en River Plate, llegando a Reserva. Una lesión de rodilla le redujo las chances, y así, el lateral-volante decidió volver a sus pagos. La Lepra le abrió las puertas y el trabajó en silencio para ganarse una oportunidad.

Si bien fue al banco en varios encuentros (sobre todo del Apertura), el defensor de 21 años no había tenido su bautismo de fuego, algo que se dio en la tarde de este lunes. Ahora, desafío será ganarse un lugar pensando en una temporada entrante que tendrá triple competencia. Desafío a la vista.

Independiente Rivadavia cerró una temporada soñada

Con la victoria ante Defensa y Justicia, la Lepra terminó el año con una sonrisa, al margen de la no clasificación a los octavos de final del torneo local. Con la histórica obtención de la Copa Argentina, el elenco de Alfredo Berti terminó la temporada con 43 puntos y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Top.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas