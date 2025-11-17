Independiente Rivadavia se despide del Clausura ante Defensa y Justicia en Florenco Varela

independiente-rivadavia-festejo La Lepra viene de ganar la Copa Argentina. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El flamante campeón de la Copa Argentina cerrará el Clausura y el año ante el Halcón buscando sumar para mejorar una mala campaña ya que en 15 partidos que ha disputado en este certamen acumuló solo 13 puntos en el Grupo A con 2 triunfos, 7 empates y 6 derrotas que lo ubican último.