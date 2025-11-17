La verdad sobre por qué Diego Maradona no convocó a Pablo Zabaleta para el Mundial 2010

No obstante, luego si fue tenido en cuenta por el 10: "Nosotros (Manchester City) íbamos a jugar como visitantes un partido con el Fulham y él va a verlo y termino haciendo un gol y jugando muy bien. Ahí empieza a pensar en mí para los últimos dos partidos de las Eliminatorias que eran con Perú y Uruguay".

Y su relato continuó: "Maradona me convoca para esos dos partidos, pero hay una situación en la que nosotros jugábamos un lunes a la noche de visitante con el Aston Villa y el partido de Argentina era el viernes. Maradona nos llama a Tevez y a mí una semana antes para decirnos que por una cuestión de que íbamos a llegar muy justos al partido, jugando a la noche en Birmingham y que íbamos a poder viajar recién al día siguiente a Argentina, íbamos a llegar cansados al partido del viernes".

"Y nos dijo además que él ya estaba pensando en nosotros como posibles titulares para jugar. Obviamente, mi respuesta fue que tenía que esperar a ver cuál iba a ser la decisión de Mark Hughes (DT del City) de la alineación. Yo estaba siendo titular, ¿cómo enfrento a un entrenador para decirle que no quiero jugar para reservarme para el último partido de la Selección?, reflexionó el lateral derecho.

Y este fue el principio del fin: "Yo era jugador de un club, que me pagaba y tenía que respetar las decisiones de mi entrenador. Además, yo tenía 23, 24 años y no era un referente del plantel ni nada menos como para abordar una situación de ese calibre".

Pablo Zabaleta - Manchester City Diego Maradona llamó a Pablo Zabaleta por su desempeño en el Manchester City.

La razón por la cual Diego Maradona deja sin Mundial a Zabaleta

El relato del ex San Lorenzo contiuó relatando qué sucedió cuando llegó a Argentina: "Tanto Carlos Tevez como yo terminamos jugando de titulares contra el Aston Villa ese lunes y yo por desgracia siento una molestia en el isquiotibial en los últimos minutos de partido. Y como viajábamos rápido después del partido, no me dio tiempo a hacerme ningún tipo de ecografía".

Simplemente, llamé al doctor de la Selección, le comunico que había sentido la molestia y le pedí que cuando llegara hiciéramos alguna ecografía para saber si era una lesión o si simplemente era una dolencia de momento", explicó el deportista.

"Llego al predio de la Selección y el doctor me hace una ecografía y se confirma que había tenido una rotura de grado 1 casi 2 y que obviamente me iba a dejar afuera de esos dos partidos cruciales de la Selección. Ahí tuve un momento un poquito desagradable con Diego porque, imagínate, en cierto modo lo entendí, cuando el médico le comunica de mi rotura él estaba en un momento de máxima tensión, por lo que se jugaba Argentina con él siendo el entrenador y él un poco se desilusionó conmigo por no haber hecho lo posible para hablar con el City y haberme guardado para jugar esos dos partidos", dijo sobre el fin de la relación.

Pablo Zabaleta Diego Maradona no llevó al Mundial a Zabaleta.

Su reflexión sobre lo sucedido con Diego Maradona

Luego analizó la difícil situación que tuvo que afrontar: "Yo actúe como profesional y como creí que debí actuar en aquel momento. Fue mala suerte. ¿Qué jugador busca lesionarse en ese momento? Fui un futbolista que se perdió muy pocos partidos por lesiones. Yo estoy seguro de que si ganaba y jugaba bien me ganaba un puesto para Sudáfrica".

Quedó todo en que no volví a ser parte. Quedó todo en que no volví a ser parte.

"Diego no me volvió a llamar y en ese Mundial termina jugando Nico Otamendi y Jonás Gutierrez, no había nadie en esa posición porque tampoco llevó a Javier Zanetti. Fue la desilusión más grande de mi carrera" finalizó el ex jugador del Manchester City.