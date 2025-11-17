Inicio Ovación Fútbol Selección de Alemania
No podía faltar: la Selección de Alemania goleó y clasificó al Mundial 2026

La Selección de Alemania jugará su 21ª Copa Mundial de la FIFA tras golear en la última fecha de las Eliminatorias europeas a Eslovaquia por 6 a 0

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Sané hizo doblete en la goleada de la Selección de Alemania sobre Eslovaquia y que le selló el pasaje al Mundial 2026.

Una de las selecciones que tiene más participaciones en los Mundiales, no podía faltar a la próxima cita ecuménica de la FIFA: la Selección de Alemania. Los tetracampeones golearon de local a Eslovaquia 6 a 0 y sellaron su pasaje para ir a Norteamérica.

El combinado que dirige Julian Nagelsmann se impuso ampliamente en Red Bull Arena de Leipzig, por la sexta y última fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA. Los goles fueron obra de Nick Woltemade (18'), Serge Gnabry (29'), Leroy Sané (36' y 41'), Ridle Baku (67') y Assan Ouédraogo (79'). La goleada lo dejó como líder del Grupo A y clasificado al Mundial 2026.

Nick Woltemade abrió de cabeza la cuenta en la goleada con que la Selección de Alemania cerró las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

La Selección de Alemania jugará su 21ª Copa en el Mundial 2026

El sábado Alemania derrotó por 2 a 0 a Luxemburgo y sólo necesitaba un empate para dejar sin chances a Eslovaquia, que de esta forma buscará en el repechaje la oportunidad de ir a la Copa Mundial de Fútbol 2026 la FIFA a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Alemania ha jugado 20 Copas Mundiales y sólo faltó a dos de ellas: Uruguay 1930 y Brasil 1950. De los cuatro campeonatos obtenidos, dos fueron jugando la final a Argentina.

Los teutones ganaron su primer Mundial en Suiza 1954 tras vencer 2-3 a Hungría. Se proclamaron bicampeones de local en 1974 tras ganar 1-2 a Países Bajos. El tercer título de campeón del mundo lo obtuvo en Italia 1990 contra Argentina, y consiguió su cuarto trofeo en Brasil 2014, también frente a la albiceleste. En 1986 fue finalista en México, pero el combinado de Salvador Bilardo y con Diego Maradona como arma principal le ganó 3 a 2.

