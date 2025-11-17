No podía faltar: la Selección de Alemania goleó y clasificó al Mundial 2026

El combinado que dirige Julian Nagelsmann se impuso ampliamente en Red Bull Arena de Leipzig, por la sexta y última fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA. Los goles fueron obra de Nick Woltemade (18'), Serge Gnabry (29'), Leroy Sané (36' y 41'), Ridle Baku (67') y Assan Ouédraogo (79'). La goleada lo dejó como líder del Grupo A y clasificado al Mundial 2026.

futbol-eliminatorias 2026-alemania-eslovaquia-nick woltemade Nick Woltemade abrió de cabeza la cuenta en la goleada con que la Selección de Alemania cerró las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

La Selección de Alemania jugará su 21ª Copa en el Mundial 2026

El sábado Alemania derrotó por 2 a 0 a Luxemburgo y sólo necesitaba un empate para dejar sin chances a Eslovaquia, que de esta forma buscará en el repechaje la oportunidad de ir a la Copa Mundial de Fútbol 2026 la FIFA a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá.