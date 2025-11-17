No podía faltar: la Selección de Alemania goleó y clasificó al Mundial 2026

Una de las selecciones que tiene más participaciones en los Mundiales, no podía faltar a la próxima cita ecuménica de la FIFA: la Selección de Alemania. Los tetracampeones golearon de local a Eslovaquia 6 a 0 y sellaron su pasaje para ir a Norteamérica.
El combinado que dirige Julian Nagelsmann se impuso ampliamente en Red Bull Arena de Leipzig, por la sexta y última fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA. Los goles fueron obra de Nick Woltemade (18'), Serge Gnabry (29'), Leroy Sané (36' y 41'), Ridle Baku (67') y Assan Ouédraogo (79'). La goleada lo dejó como líder del Grupo A y clasificado al Mundial 2026.
La Selección de Alemania jugará su 21ª Copa en el Mundial 2026
El sábado Alemania derrotó por 2 a 0 a Luxemburgo y sólo necesitaba un empate para dejar sin chances a Eslovaquia, que de esta forma buscará en el repechaje la oportunidad de ir a la Copa Mundial de Fútbol 2026 la FIFA a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá.
Alemania ha jugado 20 Copas Mundiales y sólo faltó a dos de ellas: Uruguay 1930 y Brasil 1950. De los cuatro campeonatos obtenidos, dos fueron jugando la final a Argentina.
Los teutones ganaron su primer Mundial en Suiza 1954 tras vencer 2-3 a Hungría. Se proclamaron bicampeones de local en 1974 tras ganar 1-2 a Países Bajos. El tercer título de campeón del mundo lo obtuvo en Italia 1990 contra Argentina, y consiguió su cuarto trofeo en Brasil 2014, también frente a la albiceleste. En 1986 fue finalista en México, pero el combinado de Salvador Bilardo y con Diego Maradona como arma principal le ganó 3 a 2.