Mundial 2026: la selección de Croacia le ganó a Islas Feroe y se convirtió en el clasificado número 30

Croacia se impuso con holgura a Islas Feroe con los goles de Josko Gvardiol, Petar Musa y Nikola Vlasic. Los croatas quedaron en el primer lugar con 19 unidades y, a falta de una fecha, logró sacarle seis puntos a República Checa que, gracias a la derrota de las Islas -que ya completó todos sus partidos- se aseguró su cupo en el repechaje de las Eliminatorias.

Croacia le ganó 3-1 a Islas Feroe y consiguió su boleto a la Copa del Mundo 2026



Gvardiol, Musa y Vlasic los goles



Será su 7° participación en Mundiales pic.twitter.com/7BYf9jnze5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2025

Con 40 años, el astro croata Luka Modric jugará el quinto mundial de su extensa carrera futbolística. En el pasado Mundial de Qatar 2022, Croacia llegó a semifinales, donde perdió con Argentina 3-0, y luego le ganó 2 a 1 a Marruecos para subirse al tercer escalón del podio.