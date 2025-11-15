Inicio Ovación Fútbol Copa Mundial de Fútbol 2026
ELIMINATORIAS

Mundial 2026: la selección de Croacia le ganó a Islas Feroe y se convirtió en el clasificado número 30

La selección de Croacia le ganó 3 a 1 a Islas Feroe, clasificó al Mundial 2026 y Luka Modric jugará su 5° Mundial. Alemania quedó a un paso de sumarse

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Selección de Croacia se tranformó en el 30° clasificado al Mundial 2026 y Luka Modric jugará su quinta cita ecuménica de la FIFA.

En este viernes de Eliminatorias europeas, la selección de Croacia se impuso por 3 a 1 a Islas Feroe y logró ser el clasificado al Mundial 2026 número 30, luego de que también lo hiciera Francia. República Checa aseguró el repechaje, y Alemania quedó a un empate de lograr el pasaje directo.

Croacia se impuso con holgura a Islas Feroe con los goles de Josko Gvardiol, Petar Musa y Nikola Vlasic. Los croatas quedaron en el primer lugar con 19 unidades y, a falta de una fecha, logró sacarle seis puntos a República Checa que, gracias a la derrota de las Islas -que ya completó todos sus partidos- se aseguró su cupo en el repechaje de las Eliminatorias.

Con 40 años, el astro croata Luka Modric jugará el quinto mundial de su extensa carrera futbolística. En el pasado Mundial de Qatar 2022, Croacia llegó a semifinales, donde perdió con Argentina 3-0, y luego le ganó 2 a 1 a Marruecos para subirse al tercer escalón del podio.

Alemania a un paso de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Por la penúltima fecha de las Eliminatorias europeas, Alemania derrotó por 2 a 0 a Luxemburgo, y definirá en casa su clasificación al Mundial 2026 ante Eslovaquia en las Eliminatorias Europeas.

Los goles teutones fueron un doblete de Nick Woltemade. Con este triunfo, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega a los 12 puntos en el Grupo A, al igual que Eslovaquia, que superó por 1 a 0 a Irlanda del Norte, aunque con mayor diferencia de gol. Con el empate en la última fecha, Alemania clasificará al Mundial como líder del grupo, y mandará a los eslovacos a jugar el repechaje.

