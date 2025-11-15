Mundial 2026: la selección de Croacia le ganó a Islas Feroe y se convirtió en el clasificado número 30

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1989449317200138458&partner=&hide_thread=false
Alemania a un paso de la Copa Mundial de Fútbol 2026
Por la penúltima fecha de las Eliminatorias europeas, Alemania derrotó por 2 a 0 a Luxemburgo, y definirá en casa su clasificación al Mundial 2026 ante Eslovaquia en las Eliminatorias Europeas.
Los goles teutones fueron un doblete de Nick Woltemade. Con este triunfo, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega a los 12 puntos en el Grupo A, al igual que Eslovaquia, que superó por 1 a 0 a Irlanda del Norte, aunque con mayor diferencia de gol. Con el empate en la última fecha, Alemania clasificará al Mundial como líder del grupo, y mandará a los eslovacos a jugar el repechaje.