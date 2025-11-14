Qué dijo Scaloni sobre los hinchas de Angola que gritaron el gol de Messi en el triunfo de la Selección argentina

El DT hizo debutar a Joaquín Panichelli, Kevin Mac Allister, Máximo Perrone y Gianluca Prestiani. "Intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también", admitió.

Qué dijo Scaloni sobre los hinchas de Angola que gritaron el gol de Messi

"Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron", tiró.

Scaloni habló de la ausencia de Otamendi en la Selección argentina

"Otamendi no ha jugado porque preferimos cuidarlo, lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre", dijo el DT sobre la ausencia en el equipo nacional del jugador del Benfca de Portugal.

Hay un dato interesante. Independientemente del rival, desde que asumió la conducción técnica del seleccionado en 2018, Scaloni nunca perdió en un cierre de año. Desde entonces, ganó cinco y empató tres de los encuentros que sirvieron como despedida.

Ahora el equipo campeón del mundo comenzará a hacer la cuente regresiva para el Mundial de México, Canadá y Holanda, que comenzará a jugarse el 11 de junio del año que viene.