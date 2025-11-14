Marista enfrenta a Newman por el título Nacional de Clubes: día, hora, TV y formaciones

Santiago Piccaluga, head coach de Newman, reveló: “Este lunes volvimos a entrenar tras unas semanas muy emotivas y festivas luego de haber conseguido el primer título de la URBA y también los de Intermedia y Preintermedia A. Es la tercera vez que estamos en esta final y nos toca recibir a Marista, volver a nuestra cancha, con nuestra gente y nuestra historia”.

Por el otro lado, Daniel Rocuzzo, entrenador de Marista, confesó el significado de esta final para el club y la influencia de llegar luego de ser tricampeones del Regional: “Jugar este tipo de partidos es lo mejor que le puede pasar al club, nunca jugamos una final del Nacional así es que lo estamos disfrutando y también encarándolo como uno de los partidos más importantes que va a jugar el club en su historia",

Probables formaciones de Marista y Newman

Newman: 1. Miguel Prince, 2. Marcelo Brandi, 3. Bautista Bosch, 4. Pablo Cardinal, 5. Alejandro Urtubey, 6. Faustino Santarelli, 7. Joaquín De La Vega, 8. Rodrigo Díaz De Vivar, 9. Lucas Marguery (capitán), 10. Gonzalo Gutiérrez Taboada, 11. Jerónimo Ulloa, 12. Tomás Keena, 13. Benjamín Lanfranco, 14. Santiago Marolda y 15. Juan Bautista Daireaux. Suplentes: 16. Beltrán Salese, 17. James Wright, 18. Fermín Perkins, 19. Francisco Lascombes, 20. Jerónimo Ureta, 21. Lucas Nava, 22. Florencio Llerena y 23. Cruz Ulloa.

Marista: 1. Maximiliano Montilla, 2. Alejandro Pronce, 3. Jesús Porro, 4. Fausto Fernández, 5. Valentín Gozálvez, 6. Tomás Gómez, 7. Agustín Gómez (capitán), 8. Agustín Sarelli, 9. Lucca Filizzola, 10. Bautista Filizzola, 11. Lucas Bartolini, 12. Julián Hernández, 13. Alejo Videla, 14. Genaro Podestá y 15. Matías Colomer. Suplentes: 16. Gabriel Pronce, 17. Tomás Békerman, 18. Marcos Porro, 19. Juan de la Cruz Calle, 20. Gerónimo Tejada, 21. Tobías Filizzola, 22. Lisandro Sosa Jiranek y 23. Julián Guevara.