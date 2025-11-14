Qué es la Costa Verde y en qué parte de Brasil queda

costa verde brasil La Costa Verde se extiende entre Río de Janeiro y São Paulo.

Un paraíso natural en Brasil

Costa Verde se distingue por sus impresionantes acantilados, playas doradas y exuberantes selvas tropicales que se funden con aguas cristalinas y verde esmeralda. Aquí, los vibrantes colores de la mata atrlántica se encuentran con la tranquilidad del océano, brindando un ambiente para relajarse y aventurarse.

Lo ideal es contratar un tour que te lleve a navegar por sus aguas, donde encuentras playas remotas, bahías aisladas y exclusivas. Uno de los lugares más impresionantes se encuentran en una región de la Costa Verde llamada Bahía de Ilha Grande.

Esta isla tiene un área de 193 kilómetrps cuadrados, y está flanqueada en cada extremo por la ciudad de Angra dos Reis y la ciudad colonial de Paraty, con Ilha Grande a unos cuantos kilómetros de la costa.

playas de costa verde en brasil Postales de la encantadora Costa Verde. Imagen: composición Diario Uno.

En Praia do Dentista, se reúne toda la gente de Angra. La playa se encuentra en una isla cercana a la costa llamada Ilha da Gipóia. El secreto de la popularidad de esta playa es su interesante mezcla de fama y belleza que atrae una gran cantidad de barcos a sus costas durante todo el año, especialmente en el verano.

Otro punto turístico de la Costa Verde son las Ilhas Botinas rodeadas de aguas cristalinas. Se trata de dos islotes muy pequeños, rodeados de agua de muy poca profundidad, ideal para hacer snorquel y maravillarse con los miles de pececillos de colores.