Qué es la Costa Verde y en qué parte de Brasil queda

Brasil es un país lleno de paisajes esplendorosos y variados, pero este sitio es el verdadero paraíso. La Costa Verde está ubicada a lo largo de la prístina costa de Río de Janeiro, y es un tesoro escondido que ofrece la combinación perfecta de naturaleza virgen y paisajes únicos.
La Costa Verde de Brasil es un tramo de costa entre Río de Janeiro y São Paulo que es conocido por su exuberante selva atlántica, playas vírgenes, cascadas e islas. Combina naturaleza salvaje con pueblos históricos de arquitectura colonial portuguesa, y más.
Desde el encantador pueblo de Paraty hasta las aguas cristalinas de Angra dos Reis, esta región es un santuario para quienes buscan experimentar la belleza de Brasil en su forma más serena y exclusiva.
Un paraíso natural en Brasil
Costa Verde se distingue por sus impresionantes acantilados, playas doradas y exuberantes selvas tropicales que se funden con aguas cristalinas y verde esmeralda. Aquí, los vibrantes colores de la mata atrlántica se encuentran con la tranquilidad del océano, brindando un ambiente para relajarse y aventurarse.
Lo ideal es contratar un tour que te lleve a navegar por sus aguas, donde encuentras playas remotas, bahías aisladas y exclusivas. Uno de los lugares más impresionantes se encuentran en una región de la Costa Verde llamada Bahía de Ilha Grande.
Esta isla tiene un área de 193 kilómetrps cuadrados, y está flanqueada en cada extremo por la ciudad de Angra dos Reis y la ciudad colonial de Paraty, con Ilha Grande a unos cuantos kilómetros de la costa.
En Praia do Dentista, se reúne toda la gente de Angra. La playa se encuentra en una isla cercana a la costa llamada Ilha da Gipóia. El secreto de la popularidad de esta playa es su interesante mezcla de fama y belleza que atrae una gran cantidad de barcos a sus costas durante todo el año, especialmente en el verano.
Otro punto turístico de la Costa Verde son las Ilhas Botinas rodeadas de aguas cristalinas. Se trata de dos islotes muy pequeños, rodeados de agua de muy poca profundidad, ideal para hacer snorquel y maravillarse con los miles de pececillos de colores.