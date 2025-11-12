El paraíso escondido de Río de Janeiro que pocos turistas conocen

trindade playa Este destino tiene playas con aguas cristalinas y color turquesa. Imagen: Freepik.

Qué hacer en Trindade

Trindade ofrece actividades para todos los gustos. La aldea es el punto de partida para la mayoría de las excursiones y donde se encuentran la mayoría de los hoteles y restaurantes de la región. Con una calle principal que concentra restaurantes, tiendas y algunas posadas, la Aldea de Trindade es sencilla, pero llena de encanto.

Praia dos Ranchos es la playa con mejor infraestructura de la región. Tiene olas perfectas para tomar clases de surf, una extensa franja de arena para tirarse a tomar sol en las reposeras de alquiler, y algunos chiringuitos y restaurantes para almorzar en la playa.

Praia do Meio es conocida por tener formaciones rocosas rodeadas de densa vegetación tropical y montañas cubiertas de árboles, lo que crea un paisaje exuberante y natural. El acceso a esta playa es bastante sencillo, ya que tiene un corto sendero que comienza en la entrada del Parque Nacional Serra da Bocaina y termina en la costa.

playas en trindade Trindade queda a 278 kilómetros de Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro.

Otro punto turístico infaltable de Trindade es la piscina natural do Caixa D’Aço. Para llegar a este paraíso es necesario hacer un sendero de unos 25 minutos desde la Praia do Cachadaço. Otra opción para llegar o regresar de Caixa D’Aço es en barco. Los barcos salen de la Praia do Meio y se pueden combinar ida y vuelta, o solo la vuelta para quienes prefieren ir por el sendero y regresar en barco.