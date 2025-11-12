Viajar a Brasil es una experiencia increíble, con opciones para todos los gustos. Desde bailar al contagioso ritmo del samba en las animadas calles de Río de Janeiro hasta adentrarse en la exuberante biodiversidad de la selva amazónica y más. En esta ocasión, exploramos un pueblo que casi nadie conoce, pero vale la pena visitar porque tiene unas playas encantadoras y vírgenes.
El paraíso escondido de Río de Janeiro que pocos turistas conocen
Esta extensa playa de Brasil tiene cascadas escondidas y senderos que llevan a paisajes impresionantes. Queda en el estado de Río de Janeiro
El destino elegido del día es Trindade, una aldea de pescadores con playas hermosas, situada en Paraty, en el estado de Río de Janeiro, que queda a 278 kilómetros de Copacabana, la playa más famosa de Río. Esta pequeña aldea se encuentra a pocos minutos de Paraty, por lo que vale la pena combinar Paraty y Trindade en un mismo viaje.
Tiene playas vírgenes, cascadas escondidas y senderos que llevan a paisajes impresionantes. Trindade es perfecta para quienes desean desconectar de la vida urbana y sumergirse en una experiencia auténtica en contacto con la naturaleza. Además, la cultura Caiçara preservada entre los habitantes locales añade un toque especial a esta pequeña aldea.
Qué hacer en Trindade
Trindade ofrece actividades para todos los gustos. La aldea es el punto de partida para la mayoría de las excursiones y donde se encuentran la mayoría de los hoteles y restaurantes de la región. Con una calle principal que concentra restaurantes, tiendas y algunas posadas, la Aldea de Trindade es sencilla, pero llena de encanto.
Praia dos Ranchos es la playa con mejor infraestructura de la región. Tiene olas perfectas para tomar clases de surf, una extensa franja de arena para tirarse a tomar sol en las reposeras de alquiler, y algunos chiringuitos y restaurantes para almorzar en la playa.
Praia do Meio es conocida por tener formaciones rocosas rodeadas de densa vegetación tropical y montañas cubiertas de árboles, lo que crea un paisaje exuberante y natural. El acceso a esta playa es bastante sencillo, ya que tiene un corto sendero que comienza en la entrada del Parque Nacional Serra da Bocaina y termina en la costa.
Otro punto turístico infaltable de Trindade es la piscina natural do Caixa D’Aço. Para llegar a este paraíso es necesario hacer un sendero de unos 25 minutos desde la Praia do Cachadaço. Otra opción para llegar o regresar de Caixa D’Aço es en barco. Los barcos salen de la Praia do Meio y se pueden combinar ida y vuelta, o solo la vuelta para quienes prefieren ir por el sendero y regresar en barco.