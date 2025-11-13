Lionel Scaloni llegó a Angola y confirmó lo que todos esperaban: "Messi va a jugar"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró en conferencia de prensa que Lionel Messi va a jugar en el amistoso ante Angola pero no sabe cuántos minutos ni confirmó si será titular.
Además, Scaloni confirmó que se le dará lugar a los nuevos futbolistas: “Las bajas de la lista las reemplazamos con chicos que estábamos siguiendo y que podían tener la oportunidad. Nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar”.
"Messi en principio va a jugar, no sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver", dijo Scaloni recién llegado a Luanda, donde este viernes a las 13 hora argentina será el último partido del año para el conjunto nacional.
"El equipo lo tengo decidido, va a ser un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha, y la gente podrá disfrutar", adelantó el DT.
Dándole trascendencia al encuentro, el entrenador campeón del mundo dijo: "Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar, intentaremos hacer un buen partido controlando a nuestra manera".
"Se jugará un partido contra un rival que no se ha clasificado (al Mundial) pero ha hecho cosas buenas, un gran último partido ante Camerún. Tiene buenos futbolistas. Esperemos que el público disfrute, estamos ante un partido importante para Angola por el aniversario de su independencia", dijo con amabilidad el entrenador de la Selección argentina.
"Nos gusta que los chicos quieran estar, este es un viaje largo. Conozco a los jugadores de Angola, tienen conocidos en ligas europeas y uno por uno son buenos individualmente; si funcionan como equipo pueden poner dificultades", resaltó.
Para terminar aseguró: "En el fútbol la superioridad hay que plasmarla en cancha, por eso intentaremos hacerlo de la mejor manera, para eso vinimos. Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos con buen juego aéreo; todas las selecciones tienen fortalezas y puntos débiles".