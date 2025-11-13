Lionel Scaloni llegó a Angola y confirmó lo que todos esperaban: "Messi va a jugar"

"El equipo lo tengo decidido, va a ser un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha, y la gente podrá disfrutar", adelantó el DT.

"Siempre que se disputa un partido con la Selección Argentina es importante". "Siempre que se disputa un partido con la Selección Argentina es importante".

Dándole trascendencia al encuentro, el entrenador campeón del mundo dijo: "Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar, intentaremos hacer un buen partido controlando a nuestra manera".

Embed

Lionel Scaloni sobre el amistoso ante Angola

"Se jugará un partido contra un rival que no se ha clasificado (al Mundial) pero ha hecho cosas buenas, un gran último partido ante Camerún. Tiene buenos futbolistas. Esperemos que el público disfrute, estamos ante un partido importante para Angola por el aniversario de su independencia", dijo con amabilidad el entrenador de la Selección argentina.

"Hemos visto en el aeropuerto la alegría de la gente por ver a estos jugadores, eso nos llena de satisfacción". "Hemos visto en el aeropuerto la alegría de la gente por ver a estos jugadores, eso nos llena de satisfacción".

"Nos gusta que los chicos quieran estar, este es un viaje largo. Conozco a los jugadores de Angola, tienen conocidos en ligas europeas y uno por uno son buenos individualmente; si funcionan como equipo pueden poner dificultades", resaltó.

Para terminar aseguró: "En el fútbol la superioridad hay que plasmarla en cancha, por eso intentaremos hacerlo de la mejor manera, para eso vinimos. Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos con buen juego aéreo; todas las selecciones tienen fortalezas y puntos débiles".