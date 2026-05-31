El país de América Latina que invertirá USD 500 millones en la supercomputadora más potente de la región

La supercomputadora se llamará “Coatlicue”, en referencia a la diosa mexica vinculada a la vida y el poder. El proyecto fue presentado por el gobierno de México como parte de su estrategia tecnológica nacional y apunta a convertir al país en uno de los principales centros de supercómputo de América Latina.

Coatlicue tendrá una capacidad de procesamiento de 314 petaflops y funcionará con cerca de 15.000 GPU, una potencia equivalente a cientos de miles de computadoras trabajando al mismo tiempo. La infraestructura será utilizada para inteligencia artificial, investigaciones científicas, predicción climática, salud, energía y análisis masivo de datos.

Centro de datos (1)

México quiere revolucionar la región con una supercomputadora

El proyecto Coatlicue será desarrollado principalmente por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México junto con instituciones públicas de investigación y universidades. La supercomputadora estará instalada en el estado de Puebla y formará parte de una red nacional destinada a fortalecer la capacidad tecnológica del país.

De acuerdo con los detalles difundidos hasta ahora, el sistema buscará ubicarse entre las supercomputadoras más avanzadas del hemisferio sur y tendrá capacidad para trabajar con enormes modelos de lenguaje e inteligencia artificial generativa. También podrá utilizarse para simulaciones sísmicas, monitoreo ambiental, estudios astronómicos y optimización de redes energéticas.

Otro de los objetivos del proyecto es impulsar el desarrollo de talento especializado en México, ya que el gobierno busca formar ingenieros, científicos de datos y expertos en IA capaces de trabajar con infraestructura de supercómputo de escala internacional. La iniciativa además podría atraer inversiones tecnológicas y nuevos centros de investigación vinculados al procesamiento masivo de datos y automatización avanzada.