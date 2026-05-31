Durante años, América Latina quedó relegada en la carrera global por la inteligencia artificial y el supercómputo. Sin embargo, eso podría cambiar muy pronto. Un país de la región avanza en el desarrollo de una supercomputadora de última generación que promete convertirse en la más potente.
El país de América Latina que invertirá USD 500 millones en la supercomputadora más potente de la región
México se prepara para albergar la supercomputadora más potente de América Latina, una inversión millonaria en tecnología.
México es el país que lidera este ambicioso proyecto tecnológico, que contempla una inversión multimillonaria, miles de procesadores de alto rendimiento y capacidad para realizar billones de cálculos por segundo. La infraestructura será utilizada para investigaciones científicas, predicciones climáticas, desarrollo tecnológico y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
El país de América Latina que invertirá USD 500 millones en la supercomputadora más potente de la región
La supercomputadora se llamará “Coatlicue”, en referencia a la diosa mexica vinculada a la vida y el poder. El proyecto fue presentado por el gobierno de México como parte de su estrategia tecnológica nacional y apunta a convertir al país en uno de los principales centros de supercómputo de América Latina.
Coatlicue tendrá una capacidad de procesamiento de 314 petaflops y funcionará con cerca de 15.000 GPU, una potencia equivalente a cientos de miles de computadoras trabajando al mismo tiempo. La infraestructura será utilizada para inteligencia artificial, investigaciones científicas, predicción climática, salud, energía y análisis masivo de datos.
México quiere revolucionar la región con una supercomputadora
El proyecto Coatlicue será desarrollado principalmente por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México junto con instituciones públicas de investigación y universidades. La supercomputadora estará instalada en el estado de Puebla y formará parte de una red nacional destinada a fortalecer la capacidad tecnológica del país.
De acuerdo con los detalles difundidos hasta ahora, el sistema buscará ubicarse entre las supercomputadoras más avanzadas del hemisferio sur y tendrá capacidad para trabajar con enormes modelos de lenguaje e inteligencia artificial generativa. También podrá utilizarse para simulaciones sísmicas, monitoreo ambiental, estudios astronómicos y optimización de redes energéticas.
Otro de los objetivos del proyecto es impulsar el desarrollo de talento especializado en México, ya que el gobierno busca formar ingenieros, científicos de datos y expertos en IA capaces de trabajar con infraestructura de supercómputo de escala internacional. La iniciativa además podría atraer inversiones tecnológicas y nuevos centros de investigación vinculados al procesamiento masivo de datos y automatización avanzada.