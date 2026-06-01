Además de ser imponentes, ahora los caballos pueden oler el miedo de los humanos a través del sudor

Son animales mamíferos vivíparos que pertenecen al grupo de los equinos con diversas razas. Además de ser también conocidos por ser uno de los primeros animales domesticados por el ser humano, ahora su comportamiento puede cambiar al percibir una emoción inevitable en las personas.
Según la ciencia, los caballos pueden oler el miedo de los humanos a través del sudor
Los caballos poseen una gran sensibilidad y un nivel de percepción particular. De hecho, es tan increíble ese poder que tiene que la ciencia tuvo que investigar. De hecho, un estudio reciente muestra que estos mamíferos son capaces de oler el miedo humano alterando su comportamiento.
La investigación estuvo dirigida por una doctora especializada en comportamiento y bienestar equino y junto con su equipo, sumó a estudios anteriores donde se determinaba que los caballos responden a expresiones faciales y tonos de voz, el olfato.
Las pruebas encontraron que los caballos no solo detectan los olores emocionales humanos, sino que reaccionan ante ellos. Para ello el estudio tuvo dos etapas: primero pusieron compresas de algodón en las axilas de las personas mientras veían escenas de películas alegres para generar sudor asociado a la alegría y por otro lado, utilizaron compresas al ver una película de terror. La segunda etapa indujo el miedo y se obtuvo sudor derivado de esta sensación de temor.
Luego, los caballos fueron expuestos a esos olores corporales de las personas que participaron. A la hora de analizar los resultados, se midió la frecuencia con la que un caballo interactuaba según lo que olía, mientras se lo cepillaba. Allí se vio cómo los caballos que olieron las muestras del miedo reaccionaron y tocaron menos a la persona que tenía "olor a alegría".
Es decir, la investigación demostró que los caballos tuvieron cambios conductuales y fisiológicos relacionados a:
- Comportamiento evasivo hacia quienes tenían olor a miedo observándolos desde la distancia
- Al percibir esa emoción, los caballos sintieron más miedo y estrés
- Se observó menos interacción con los humanos, tanto con el investigador que lo cepillaba como con la persona cercana
- Tuvieron mayor reactividad ante los sustos