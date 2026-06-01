Además de ser imponentes, ahora los caballos pueden oler el miedo de los humanos a través del sudor

Los caballos poseen una gran sensibilidad y un nivel de percepción particular. De hecho, es tan increíble ese poder que tiene que la ciencia tuvo que investigar. De hecho, un estudio reciente muestra que estos mamíferos son capaces de oler el miedo humano alterando su comportamiento.

La investigación estuvo dirigida por una doctora especializada en comportamiento y bienestar equino y junto con su equipo, sumó a estudios anteriores donde se determinaba que los caballos responden a expresiones faciales y tonos de voz, el olfato.

Las pruebas encontraron que los caballos no solo detectan los olores emocionales humanos, sino que reaccionan ante ellos. Para ello el estudio tuvo dos etapas: primero pusieron compresas de algodón en las axilas de las personas mientras veían escenas de películas alegres para generar sudor asociado a la alegría y por otro lado, utilizaron compresas al ver una película de terror. La segunda etapa indujo el miedo y se obtuvo sudor derivado de esta sensación de temor.

caballo Los caballos son capaces de detectar el estado emocional de miedo en los seres humanos solo por el olor, sin necesidad de pistas visuales o auditivas. Foto Canva

Luego, los caballos fueron expuestos a esos olores corporales de las personas que participaron. A la hora de analizar los resultados, se midió la frecuencia con la que un caballo interactuaba según lo que olía, mientras se lo cepillaba. Allí se vio cómo los caballos que olieron las muestras del miedo reaccionaron y tocaron menos a la persona que tenía "olor a alegría".

Es decir, la investigación demostró que los caballos tuvieron cambios conductuales y fisiológicos relacionados a: