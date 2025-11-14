Qué necesita River para no quedarse afuera de los playoffs del Torneo Clausura

Para que quede eliminado del Torneo Clausura, deberían darse tres de los siguientes cuatro resultados: triunfos de Talleres (20), Sarmiento (19), San Martín de San Juan (19), que además tendría que salvarse del descenso, y Gimnasia La Plata (19) ante Instituto, San Lorenzo, Aldosivi y Platense.

Las bajas de River para jugar con Vélez en la última fecha

Para visitar a Vélez, el técnico Marcelo Gallardo no podrá contar con Maximiliano Meza y Facundo Colidio, ambos lesionados, ni con Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, quienes fueron convocados por las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente.

Además, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, dos de los titulares indiscutidos, llegaron al límite de amarillas y deberán cumplir una fecha de suspensión.

Cuatro de los futbolistas que estarán ausentes fueron titulares ante Boca: Martínez Quarta, Acuña, Castaño y Meza, mientras que, por el lado de Galarza Fonda, ingresó desde el banco y Colidio no formó parte de la convocatoria debido a un desgarro muscular. La buena noticia para Gallardo es que el ex jugador de Tigre evoluciona favorablemente y podría estar en el banco en Liniers, como uno de los relevos en la delantera.