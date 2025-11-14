Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Clausura

Qué necesita River para no quedarse afuera de los playoffs del Torneo Clausura

El panorama en River no deja de complicarse y a la posibilidad de quedarse afuera de la Copa Libertadores y los playoffs del Torneo Clausura, se suman seis bajas para el partido ante Vélez.

River dcefine su futuro este domingo.

El panorama en River no deja de complicarse tras la derrota en el Superclásico ante Boca, ya que, a la preocupación por el rendimiento y la posibilidad de quedarse afuera de la Copa Libertadores y de los playoffs del Torneo Clausura, se suman seis bajas para el partido ante Vélez de este domingo a las 17.

El equipo de Núñez viene de caer 2 a 0 en La Bombonera y no solo complicó su clasificación al certamen continental, generando malestar en los fanáticos, sino también a la siguiente fase del Torneo Clausura.

river
River necesita sumar un punto para no tener problemas.

River ganó uno de los últimos 7 partidos que jugó en el certamen y afrontará un partido decisivo para su futuro ya que se ubica sexto en la Zona B con 21 puntos y depende de sí mismo para avanzar a la siguiente fase: si gana o empata se clasifica, mientras que solo una derrota podría dejarlo afuera de los Playoffs, aunque el escenario es poco probable.

Para que quede eliminado del Torneo Clausura, deberían darse tres de los siguientes cuatro resultados: triunfos de Talleres (20), Sarmiento (19), San Martín de San Juan (19), que además tendría que salvarse del descenso, y Gimnasia La Plata (19) ante Instituto, San Lorenzo, Aldosivi y Platense.

Las bajas de River para jugar con Vélez en la última fecha

Para visitar a Vélez, el técnico Marcelo Gallardo no podrá contar con Maximiliano Meza y Facundo Colidio, ambos lesionados, ni con Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, quienes fueron convocados por las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente.

Además, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, dos de los titulares indiscutidos, llegaron al límite de amarillas y deberán cumplir una fecha de suspensión.

Cuatro de los futbolistas que estarán ausentes fueron titulares ante Boca: Martínez Quarta, Acuña, Castaño y Meza, mientras que, por el lado de Galarza Fonda, ingresó desde el banco y Colidio no formó parte de la convocatoria debido a un desgarro muscular. La buena noticia para Gallardo es que el ex jugador de Tigre evoluciona favorablemente y podría estar en el banco en Liniers, como uno de los relevos en la delantera.

