La Miss Universo Argentina confesó que sufre una condición física que le provoca mucha inseguridad

Luego agregó: “Me costó mucho aceptarlo, me costó mucho darlo a conocer, y hoy estoy en Miss Universo que es una plataforma tan importante, tan grande, y puedo mostrar que todos tenemos inseguridades, y es lo más normal del mundo, porque no existe la perfección, no somos perfectos, tenemos nuestros defectos, y está bien”.

Finalmente Aldana analizó: “Entonces quería tener esta oportunidad de contárselos, de dejarles este breve mensajito para que sepan que no tenemos de qué avergonzarnos, tenemos que estar orgullosos de las personas que somos, con inseguridades, sin inseguridades, con defectos o sin defectos, y hoy estoy acá para demostrarlo”, concluyó.

El video de la Miss Universo Argentina se hizo viral

El video de Aldana Masset fue compartido en la cuenta de TikTok @misses_argentina y se pobló de comentarios positivos hacia la joven que es candidata a Miss Universo 2025 en la instancia final del certamen que se definirá el 21 de noviembre en Tailandia.

Quién es Aldana Masset, la Miss universo Argentina

Nacida en Valle María, Entre Ríos, Aldana Masset tiene 26 años. Es modelo y la música es una de sus grandes pasiones. En 2022 reemplazó a Melina Lezcano como vocalista de Agapornis, aunque en el último tiempo se dedicó al concurso.

“Muchos asumen que soy una persona seria, pero no, todo lo contrario”, dijo hace poco en una entrevista. “Soy una persona muy alegre y me encanta sacarles sonrisas a los demás. Una de las cosas más sencillas pero que me hace feliz es conectar con la naturaleza, salir a caminar, respirar aire libre, desconectar un poco de las redes sociales, de toda la rutina, son cositas que realmente me llenan el corazón”.

Aldana Masset, Miss Universo Argentina que representa al país en Tailandia.

Aldana fue consagrada Miss Universo Argentina en Buenos Aires en mayo de este año y actualmente está en Bangkok, Tailandia, donde compite con mujeres de más de 130 países para convertirse en Miss Universo 2025.