La representante argentina de Miss Universo 2025, Aldana Masset, reveló una condición física que padece y dejó un mensaje de amor propio a través de sus redes sociales.
La Miss Universo Argentina confesó que sufre una condición física que le provoca mucha inseguridad
Desde Tailandia, donde Aldana Masset participa del certamen, grabó un mensaje para sus seguidores: “Me costó mucho aceptarlo”
La joven rubia que busca ser Miss Universo reveló su problema a través de las historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 200 mil seguidores. En la red social publicó un video en el que detalló por qué no tiene pelo en un pequeño sector del lateral de la cabeza. Peinada con una cola tirante, dejó ver la zona en cuestión y reveló: “Tengo alopecia, nací con esta condición. En esta zona no me crece pelo, y no me va a crecer nunca”.
La confesión de la Miss Universo Argentina
La representante de Argentina en el concurso Miss Universo declaró: “Durante mucho tiempo para mí fue una gran inseguridad, por eso nunca lo había hecho público, pero hoy es algo que a mí me hace sentir una persona fuerte, porque también les puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones y a mí me da mucha seguridad. Podría taparlo, de hecho pensé en ponerle maquillaje, pero esta soy yo, esto es parte de mí”.
Luego agregó: “Me costó mucho aceptarlo, me costó mucho darlo a conocer, y hoy estoy en Miss Universo que es una plataforma tan importante, tan grande, y puedo mostrar que todos tenemos inseguridades, y es lo más normal del mundo, porque no existe la perfección, no somos perfectos, tenemos nuestros defectos, y está bien”.
Finalmente Aldana analizó: “Entonces quería tener esta oportunidad de contárselos, de dejarles este breve mensajito para que sepan que no tenemos de qué avergonzarnos, tenemos que estar orgullosos de las personas que somos, con inseguridades, sin inseguridades, con defectos o sin defectos, y hoy estoy acá para demostrarlo”, concluyó.
El video de la Miss Universo Argentina se hizo viral
El video de Aldana Masset fue compartido en la cuenta de TikTok @misses_argentina y se pobló de comentarios positivos hacia la joven que es candidata a Miss Universo 2025 en la instancia final del certamen que se definirá el 21 de noviembre en Tailandia.
Quién es Aldana Masset, la Miss universo Argentina
Nacida en Valle María, Entre Ríos, Aldana Masset tiene 26 años. Es modelo y la música es una de sus grandes pasiones. En 2022 reemplazó a Melina Lezcano como vocalista de Agapornis, aunque en el último tiempo se dedicó al concurso.
“Muchos asumen que soy una persona seria, pero no, todo lo contrario”, dijo hace poco en una entrevista. “Soy una persona muy alegre y me encanta sacarles sonrisas a los demás. Una de las cosas más sencillas pero que me hace feliz es conectar con la naturaleza, salir a caminar, respirar aire libre, desconectar un poco de las redes sociales, de toda la rutina, son cositas que realmente me llenan el corazón”.
Aldana fue consagrada Miss Universo Argentina en Buenos Aires en mayo de este año y actualmente está en Bangkok, Tailandia, donde compite con mujeres de más de 130 países para convertirse en Miss Universo 2025.