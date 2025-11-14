Por qué razón Cristiano Ronaldo podría perderse varios partidos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo está complicado. El portugués la pasó mal este jueves en la caída de su selección por 2 a 0 ante Irlanda, de visitante, por las Eliminatorias, ya que fue expulsado y se perdería varios partidos del Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo, en lo que podría ser su último partido por Eliminatorias, a los 16' del segundo tiiempo, pegó un codazo por la espalda, fue expulsado por primera vez con su seleccionado y podría recibir una pena que lo deje afuera de casi toda la fase del grupo del Mundial 2026.
El Bicho se enojó por la marca de Dara O´Shea, respondió con un insólito codazo giratorio a la espalda del defensor y vio la tarjeta roja a instancias del VAR.
Tras su expulsión el luso aplaudió irónicamente a un público que le despidió con fuertes abucheos y que cantó por Lionel Messi.
El artículo 14 del capítulo 2 establece que “los jugadores y oficiales serán suspendidos al menos tres partidos o por un período de tiempo adecuado por agredir -incluyendo codazos, puñetazos, patadas, mordiscos, escupitajos o golpes- a un adversario u otra persona que no sea un oficial del partido”.
Si se confirma la sanción y su gravedad, Ronaldo no sería el único en tener que cumplir un castigo de las Eliminatorias en el Mundial, ya que el defensor de la Selección argentina Nicolás Otamendi no podrá ser parte del estreno del elenco nacional por su expulsión en el cierre ante Ecuador en Guayaquil.
Si bien Portugal aún no se clasificó a la Copa del Mundo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, lidera elñ Grupo F de las Eliminatorias. Depende de si mismo de cara a la última jornada como local ante Armenia, ya que le lleva una ventaja de dos unidades a Hungría.