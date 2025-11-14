El equipo de Godoy Cruz que pondría Omar Asad para la finalísima ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte

Omar Asad hará tres cambios y modificará el esquema

Además de los cambios para jugar ante el Malevo, el entrenador Omar Asad, cambiaría el esquema y jugaría con un 3-4-3. La idea es armar un equipo ofensivo con la ilusión de ganar el partido ante Riestra y esperar que Aldosivi no triunfe para jugar un partido desempate y defender su lugar en primera, donde permanece desde hace hace 17 años.

tomba. Los jugadores de Godoy Cruz son optimistas para quedarse en primera.

Los once de Godoy Cruz para jugar frente a Deportivo Riestra

Los once titulares para jugar ante Deportivo Riestra serían los siguientes: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea.

Deportivo Riestra. El plantel de Deportivo Riestra llegó este viernes a Mendoza para jugar ante Godoy Cruz.

En Godoy Cruz hay optimismo para jugar un desempate

El plantel tras última práctica en el predio de Coquimbito quedó concentrado a la espera del partido ante el Malevo, el tercero bajo la conducción de Omar Asad, ya que tras la vuelta del Turco empató ante San Martín de San Juan y perdió con Atlético Tucumán.

El cuerpo técnico y los jugadores son optimistas en que le ganarán a Deportivo Riestra y que tendrá la chance de jugar un partido desempate con Aldosivi o San Martín de San Juan para quedarse en Primera.