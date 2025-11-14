El equipo de Godoy Cruz que pondría Omar Asad para la finalísima ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte
El DT de Godoy Cruz, Omar Asad, paró un equipo ofensivo para jugar con Deportivo Riestra. El Tomba tiene que ganar y esperar que no lo haga Aldosivi para jugar un desempate y buscar mantener la categoría
Godoy Cruzrealizó este viernes su última práctica en el predio de Coquimbito de cara al trascendental partido con Deportivo Riestra, que se jugará este sábado desde las 17 en el Feliciano Gambarte, por la última fecha del Torneo Clausura. El entrenador tombino, Omar Asad, realizó tres cambios con respecto al equipo que viene de perder 2 a 1 ante Atlético Tucumán.
El Tomba debe ganarle al Malevo y esperar que lleguen buenas noticias desde Mar del Plata, donde Aldosivi no debería ganarle a San Martín de San Juan.
En el Bodeguero saldrán Lucas Arce, Juan Morán y Guillermo Pol Fernández, y en sus lugares jugarán desde el arranque Tomás Rossi, Andrés Meli y Daniel Barrea.
Omar Asad hará tres cambios y modificará el esquema
Además de los cambios para jugar ante el Malevo, el entrenador Omar Asad, cambiaría el esquema y jugaría con un 3-4-3. La idea es armar un equipo ofensivo con la ilusión de ganar el partido ante Riestra y esperar que Aldosivi no triunfe para jugar un partido desempate y defender su lugar en primera, donde permanece desde hace hace 17 años.
Los once de Godoy Cruz para jugar frente a Deportivo Riestra
Los once titulares para jugar ante Deportivo Riestra serían los siguientes: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea.
En Godoy Cruz hay optimismo para jugar un desempate
El plantel tras última práctica en el predio de Coquimbito quedó concentrado a la espera del partido ante el Malevo, el tercero bajo la conducción de Omar Asad, ya que tras la vuelta del Turco empató ante San Martín de San Juan y perdió con Atlético Tucumán.
El cuerpo técnico y los jugadores son optimistas en que le ganarán a Deportivo Riestra y que tendrá la chance de jugar un partido desempate con Aldosivi o San Martín de San Juan para quedarse en Primera.