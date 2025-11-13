Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
La probable formación de Godoy Cruz para jugar su última chance frente a Deportivo Riestra

Godoy Cruz se prepara para jugar este sábado como local con Deportivo Riestra, necesita ganar y que Aldosivi no gane para forzar un desempate por la permanencia.

Godoy Cruz se prepara para jugar un partido decisivo ante Deportivo Riestra, en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz transita las horas previas al partido decisivo que jugará ante Deportivo Riestra, en el Feliciano Gambarte, en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

El Tomba necesita ganar y esperar que Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan como local para forzar un partido desempate por la permanencia en Primera.

Omar Asad, DT de Godoy Cruz junto a sus asistentes diagraman el equipo para jugar ante Deportivo Riestra.

El entrenador Omar Asad diagrama el once inicial que jugará una verdadera final este sábado desde las 17 y se esperan algunas variantes en un equipo que ya no tiene margen de error.

En el Bodeguero habrá cambios con respecto al equipo que viene de perder ante Atlético Tucumán, de visitante, y aunque el equipo no está confirmado volverían a ser titulares Mateo Mendoza y Daniel Barrea.

La probable formación de Godoy Cruz para enfrentar a Deportivo Riestra

El probable equipo titular sería con Franco Petroli; Lucas Arce, Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Segundo Morán; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández, Barrea, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

DAniel barrea. Godoy Cruz.
Daniel Barrea sería otros de los cambios en Godoy Cruz para enfrentar a Riestra.

Práctica y concentración

El plantel realizará este viernes la última práctica en el predio de Coiquimbito y luego quedará concentrado a la espera del partido ante el Malevo, el tercero bajo la conducción de Omar Asad ya que tras la vuelta del Turco empató ante San Martín de San Juan y perdió con Atlético Tucumán.

Godoy Cruz lleva ocho partidos sin ganar en el certamen (3 derrotas y 5 empates) y su última victoria fue el 1 de septiembre ante Platense (3-1), por la 7ma fecha.

En el Feliciano Gambarte todavía no ha ganado, también lleva 8 sin ganar, y este sábado ante Deportivo Riestra buscará ganar para tener una vida más.

Cómo sería el desempate por el descenso

  • Un eventual partido desempate se deberá disputar en estadio neutral y dentro de las 72 horas siguientes desde la última fecha.
  • En caso de igualdad luego de los 90 minutos, habrá alargue (dos tiempos de 15′) y si fuera necesario penales.
  • Si San Martín de San Juan desciende y se mete en zona de playoffs, su lugar será ocupado por el noveno de su grupo.
  • El último antecedente de una final para mantener la categoría fue a fines de 2023, cuando Gimnasia La Plata mantuvo la categoría tras vencer a Colón en Rosario (1-0).

