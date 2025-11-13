La probable formación de Godoy Cruz para jugar su última chance frente a Deportivo Riestra

Godoy Cruz transita las horas previas al partido decisivo que jugará ante Deportivo Riestra, en el Feliciano Gambarte, en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.
Godoy Cruz se prepara para jugar este sábado como local con Deportivo Riestra, necesita ganar y que Aldosivi no gane para forzar un desempate por la permanencia.
El Tomba necesita ganar y esperar que Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan como local para forzar un partido desempate por la permanencia en Primera.
El entrenador Omar Asad diagrama el once inicial que jugará una verdadera final este sábado desde las 17 y se esperan algunas variantes en un equipo que ya no tiene margen de error.
En el Bodeguero habrá cambios con respecto al equipo que viene de perder ante Atlético Tucumán, de visitante, y aunque el equipo no está confirmado volverían a ser titulares Mateo Mendoza y Daniel Barrea.
El probable equipo titular sería con Franco Petroli; Lucas Arce, Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Segundo Morán; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández, Barrea, Agustín Auzmendi y Santino Andino.
El plantel realizará este viernes la última práctica en el predio de Coiquimbito y luego quedará concentrado a la espera del partido ante el Malevo, el tercero bajo la conducción de Omar Asad ya que tras la vuelta del Turco empató ante San Martín de San Juan y perdió con Atlético Tucumán.
Godoy Cruz lleva ocho partidos sin ganar en el certamen (3 derrotas y 5 empates) y su última victoria fue el 1 de septiembre ante Platense (3-1), por la 7ma fecha.
En el Feliciano Gambarte todavía no ha ganado, también lleva 8 sin ganar, y este sábado ante Deportivo Riestra buscará ganar para tener una vida más.