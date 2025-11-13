La probable formación de Godoy Cruz para jugar su última chance frente a Deportivo Riestra

tabla anual--

En el Bodeguero habrá cambios con respecto al equipo que viene de perder ante Atlético Tucumán, de visitante, y aunque el equipo no está confirmado volverían a ser titulares Mateo Mendoza y Daniel Barrea.

La probable formación de Godoy Cruz para enfrentar a Deportivo Riestra

El probable equipo titular sería con Franco Petroli; Lucas Arce, Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Segundo Morán; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández, Barrea, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

DAniel barrea. Godoy Cruz. Daniel Barrea sería otros de los cambios en Godoy Cruz para enfrentar a Riestra.

Práctica y concentración

El plantel realizará este viernes la última práctica en el predio de Coiquimbito y luego quedará concentrado a la espera del partido ante el Malevo, el tercero bajo la conducción de Omar Asad ya que tras la vuelta del Turco empató ante San Martín de San Juan y perdió con Atlético Tucumán.

Godoy Cruz lleva ocho partidos sin ganar en el certamen (3 derrotas y 5 empates) y su última victoria fue el 1 de septiembre ante Platense (3-1), por la 7ma fecha.

En el Feliciano Gambarte todavía no ha ganado, también lleva 8 sin ganar, y este sábado ante Deportivo Riestra buscará ganar para tener una vida más.

