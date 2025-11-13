Delirio por la Selección argentina en España: más de 20.000 personas asistieron al entrenamiento del campeón del mundo

Delirio por Lionel Messi y la Selección argentina

La página web del Elche colapsó este miércoles por la noche ante la gran demanda de fanáticos de todo el mundo por hacerse de una entrada gratuita para ver a Messi y a la Selección argentina desplegar de cerca su calidad futbolística.

Una vez que los jugadores saltaron al campo de juego, los altavoces del estadio reprodujeron la melodía del Himno Nacional Argentino para desatar aún más la locura de la mayor cantidad de argentinos que estaban presentes en la casa del Elche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1988915649813365245&partner=&hide_thread=false ¡COMO EN CASA! La Selección Argentina se entrena a puertas abiertas en el estadio del Elche antes de viajar a Angola y el cariño de la gente es total



@elchecf pic.twitter.com/vGJDXi3KgI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Lionel Messi fue de los más ovacionados. Cada pelota que tocó el 10, cada gol o movimiento, fue aplaudido por las miles de personas que presenciaron la práctica de la Selección argentina. Esta tarde, el combinado nacional emprenderá viaje rumbo al suelo africano para medirse mañana, desde las 13 hora Argentina, ante Angola en la última fecha FIFA del 2025.