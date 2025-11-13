Delirio por la Selección argentina en España: más de 20.000 personas asistieron al entrenamiento del campeón del mundo

La Selección argentina se prepara para afrontar su último compromiso del año este viernes ante Angola. En la antesala del duelo por la ventana FIFA, el combinado nacional entrenó a puertas abiertas en suelo español y se llevó una grata sorpresa.
La Selección argentina realizó su último entrenamiento frente a miles de fanáticos antes de viajar a África para medirse ante Angola
El campeón del mundo convoca cientos de fanáticos adonde quiera que va, sobre todo por la presencia del mejor jugador del planeta, Lionel Andrés Messi. En la ciudad de Elche, en el estadio Manuel Martínez Valero, no fue la excepción.
Conociendo la gran cantidad de argentinos en el Viejo Continente, sumado al sinfín de simpatizantes de todo el mundo que alientan por la Selección argentina, AFA habilitó que el último entrenamiento antes de viajar a territorio africano fuera abierto al público. Nunca se imaginaron que más de 20.000 personas presenciarían la práctica de la Albiceleste en España. Locura total.
La página web del Elche colapsó este miércoles por la noche ante la gran demanda de fanáticos de todo el mundo por hacerse de una entrada gratuita para ver a Messi y a la Selección argentina desplegar de cerca su calidad futbolística.
Una vez que los jugadores saltaron al campo de juego, los altavoces del estadio reprodujeron la melodía del Himno Nacional Argentino para desatar aún más la locura de la mayor cantidad de argentinos que estaban presentes en la casa del Elche.
Lionel Messi fue de los más ovacionados. Cada pelota que tocó el 10, cada gol o movimiento, fue aplaudido por las miles de personas que presenciaron la práctica de la Selección argentina. Esta tarde, el combinado nacional emprenderá viaje rumbo al suelo africano para medirse mañana, desde las 13 hora Argentina, ante Angola en la última fecha FIFA del 2025.