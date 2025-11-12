La Selección argentina prepara su viaje a Angola, otro rival de nivel menor para los campeones del mundo

La Selección argentina se enfrentará este viernes ante su par de Angola, en un amistoso que marcará el cierre de 2025 para los dirigidos por Lionel Scaloni.
El equipo nacional continúa con los entrenamientos en Alicante, España, donde alternaron con trabajos en el gimnasio y luego en el campo con el preparador físico Luis Martín. En lo futbolístico se ensayaron distintos movimientos, jugadas con pelota detenida y una práctica tradicional de fútbol formal.
La agenda de la Selección argentina marca para este jueves un entrenamiento abierto al público en el estadio del Elche y luego del almuerzo la delegación viajará a Luanda donde Lionel Scaloni brindará por la noche la habitual conferencia de prensa previa a los partidos.
El viernes, en la capital angoleña y en el horario originalmente anunciado de las 13 hora argentina, será el encuentro con TV por TyC Sports.
Con este encuentro en el horizonte ante un rival que debería oponerle muy poca resistencia a la Selección argentina, vuelve a salir el flote la discusión sobre los rivales que tuvo el equipo nacional cada vez que disputó un amistoso en los últimos años.
Desde la consagración en la Copa América 2021, que sirvió para cortar con una sequía de 28 años sin títulos, la Argentina disputó 14 encuentros amistosos y todos ellos fueron frente a oponentes de menor nivel.
