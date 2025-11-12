La Selección argentina prepara su viaje a Angola, otro rival de nivel menor para los campeones del mundo

El viernes, en la capital angoleña y en el horario originalmente anunciado de las 13 hora argentina, será el encuentro con TV por TyC Sports.

tagliafico 1 Tagliafico sería uno de los titulares en la Selección argentina.

"Del 1 al 10, creo que estamos en un 5. Ni poco, ni mucho. Hoy nos tienen un poco más de bronca, también nos la buscamos por nuestra arrogancia. Al ser campeones del mundo hay que demostrarlo, está buena esa picardía y que nos terminen respetando. Espero que pase el partido contra España, porque es una de las mejores selecciones, pero es totalmente ajeno a lo que puede pasar en el Mundial, si se gana o se pierde da igual. Lo que sí, te da una idea de qué nivel tenés" (Nicolás Tagliafico en La Red).

Los amistosos de la Selección argentina desde 2021

Con este encuentro en el horizonte ante un rival que debería oponerle muy poca resistencia a la Selección argentina, vuelve a salir el flote la discusión sobre los rivales que tuvo el equipo nacional cada vez que disputó un amistoso en los últimos años.

Desde la consagración en la Copa América 2021, que sirvió para cortar con una sequía de 28 años sin títulos, la Argentina disputó 14 encuentros amistosos y todos ellos fueron frente a oponentes de menor nivel.

2022

vs. Estonia 5-0, en Pamplona, España.

vs. Honduras 3-0, en Miami, Estados Unidos.

vs. Jamaica 3-0, en Nueva Jersey, Estados Unidos

vs. Emiratos Árabes Unidos, 5-0 en Abu Dhabi

2023

vs. Panamá 2-0, en Buenos Aires

vs. Curazao 7-0, en Santiago del Estero

vs. Australia 2-0, en Beijing, China

vs. Indonesia 2-0, en Yakarta

2024

vs. El Salvador 3-0, en Filadelfia, Estados Unidos

vs. Costa Rica 3-1, en Los Ángeles, Estados Unidos

vs. Ecuador 1-0, en Chicago, Estados Unidos

vs. Guatemala 4-1, en Washington, Estados Unidos

2025