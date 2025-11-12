Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Amistoso internacional

La Selección argentina prepara su viaje a Angola, otro rival de nivel menor para los campeones del mundo

La Selección argentina se enfrentará a Angola, en un amistoso que marcará el cierre de 2025 para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Por UNO
Messi jugará ante Angola.

Messi jugará ante Angola.

La Selección argentina se enfrentará este viernes ante su par de Angola, en un amistoso que marcará el cierre de 2025 para los dirigidos por Lionel Scaloni.

El equipo nacional continúa con los entrenamientos en Alicante, España, donde alternaron con trabajos en el gimnasio y luego en el campo con el preparador físico Luis Martín. En lo futbolístico se ensayaron distintos movimientos, jugadas con pelota detenida y una práctica tradicional de fútbol formal.

lautaro
Lautaro Mart&iacute;nez en la pr&aacute;ctica de la Selecci&oacute;n argentina antes de viajar a Angola.

Lautaro Martínez en la práctica de la Selección argentina antes de viajar a Angola.

La agenda de la Selección argentina marca para este jueves un entrenamiento abierto al público en el estadio del Elche y luego del almuerzo la delegación viajará a Luanda donde Lionel Scaloni brindará por la noche la habitual conferencia de prensa previa a los partidos.

El viernes, en la capital angoleña y en el horario originalmente anunciado de las 13 hora argentina, será el encuentro con TV por TyC Sports.

tagliafico 1
Tagliafico ser&iacute;a uno de los titulares en la Selecci&oacute;n argentina.

Tagliafico sería uno de los titulares en la Selección argentina.

“Del 1 al 10, creo que estamos en un 5. Ni poco, ni mucho. Hoy nos tienen un poco más de bronca, también nos la buscamos por nuestra arrogancia. Al ser campeones del mundo hay que demostrarlo, está buena esa picardía y que nos terminen respetando. Espero que pase el partido contra España, porque es una de las mejores selecciones, pero es totalmente ajeno a lo que puede pasar en el Mundial, si se gana o se pierde da igual. Lo que sí, te da una idea de qué nivel tenés” (Nicolás Tagliafico en La Red). “Del 1 al 10, creo que estamos en un 5. Ni poco, ni mucho. Hoy nos tienen un poco más de bronca, también nos la buscamos por nuestra arrogancia. Al ser campeones del mundo hay que demostrarlo, está buena esa picardía y que nos terminen respetando. Espero que pase el partido contra España, porque es una de las mejores selecciones, pero es totalmente ajeno a lo que puede pasar en el Mundial, si se gana o se pierde da igual. Lo que sí, te da una idea de qué nivel tenés” (Nicolás Tagliafico en La Red).

Los amistosos de la Selección argentina desde 2021

Con este encuentro en el horizonte ante un rival que debería oponerle muy poca resistencia a la Selección argentina, vuelve a salir el flote la discusión sobre los rivales que tuvo el equipo nacional cada vez que disputó un amistoso en los últimos años.

Desde la consagración en la Copa América 2021, que sirvió para cortar con una sequía de 28 años sin títulos, la Argentina disputó 14 encuentros amistosos y todos ellos fueron frente a oponentes de menor nivel.

2022

  • vs. Estonia 5-0, en Pamplona, España.
  • vs. Honduras 3-0, en Miami, Estados Unidos.
  • vs. Jamaica 3-0, en Nueva Jersey, Estados Unidos
  • vs. Emiratos Árabes Unidos, 5-0 en Abu Dhabi

2023

  • vs. Panamá 2-0, en Buenos Aires
  • vs. Curazao 7-0, en Santiago del Estero
  • vs. Australia 2-0, en Beijing, China
  • vs. Indonesia 2-0, en Yakarta

2024

  • vs. El Salvador 3-0, en Filadelfia, Estados Unidos
  • vs. Costa Rica 3-1, en Los Ángeles, Estados Unidos
  • vs. Ecuador 1-0, en Chicago, Estados Unidos
  • vs. Guatemala 4-1, en Washington, Estados Unidos

2025

  • vs. Venezuela 1-0, en Miami, Estados Unidos
  • vs. Puerto Rico 6-0, en Miami, Estados Unidos

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas