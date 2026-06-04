Úbeda sin filtro tras dejar Boca: su charla con el Chelo Delgado y la verdad sobre Román

La palabra de Claudio Úbeda

En sus primeras declaraciones sin la responsabilidad del cargo, Úbeda no ocultó sus sentimientos tras la decisión del club. "Duele bastante", admitió, remarcando que deseaba continuar al frente del grupo.

Sin embargo, reconoció con naturalidad que en una institución de esa magnitud es necesario ganar permanentemente y que el punto de inflexión, que terminó tapando las cosas buenas del año, fue no avanzar de fase en la Copa Libertadores.

Sobre cómo se gestó su salida, relató que todo se definió en una reunión mano a mano con el Chelo Delgado. Café de por medio, el dirigente le explicó los motivos en la cara. Úbeda comprendió la realidad del planteo y destacó que, a cambio, recibió el agradecimiento por haber llevado adelante un proceso sin ningún conflicto interno.

A la hora de hacer un balance, el Sifón se negó a tildar su paso por Boca como un fracaso. Argumentó que el equipo se repuso tras el doloroso desenlace de Miguel, logró 14 partidos sin derrotas, ganó dos Superclásicos y aseguró la clasificación a la Libertadores en la tabla anual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/2062670711664074836&partner=&hide_thread=false Claudio ÚBEDA HABLÓ por primera vez tras su salida de #Boca e hizo un balance de su ciclo



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vía @radiolared pic.twitter.com/OYCinZ2kdN — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) June 4, 2026

Más del ex DT de Boca

En esa reconstrucción fue vital el compromiso de los jugadores. Puso como máximo ejemplo a Leandro Paredes, quien decidió jugar ante Católica pese a lesionarse en la entrada en calor porque no quería "abandonar el barco". La misma actitud tuvo Milton Delgado, que pidió estar presente a pesar de un esguince de tobillo.

El tramo más conmovedor de su relato estuvo dedicado a los días previos al fallecimiento de Miguel. Úbeda reveló que, consciente de su cuadro médico irreversible, Miguel le pidió que se pusiera duro para asumir la responsabilidad. Además, confirmó una imagen imborrable: transitó sus últimos segundos de vida sintiéndose el entrenador y llevando puesto el pantalón de Boca.

Finalmente, el Sifón desmintió categóricamente el mito de las imposiciones dirigenciales a la hora de armar el once titular. Si bien reconoció que mantenía fluidas charlas de fútbol con Juan Román Riquelme, donde cada uno exponía su visión, dejó en claro que la autoridad era suya. "Nunca me impuso que tenía que jugar uno o el otro. Sabía que no le gustaba alguno y yo lo ponía igual", sentenció.