Marista: un refuerzo de lujo y una baja sensible para la gran final del rugby argentino

Marista quiere terminar con un año bien histórico, no solo para el club, sino para el rugby de Mendoza. Ya le adosó a su vitrina los títulos de Torneo del Interior y Regional Cuyano (más las coronas en Intermedia y Preintermedia) y ahora quiere lograr la estrella más deseada: la de campeón argentino.
Newman lo espera el próximo sábado desde las 16.10, en el mano a mano que enfrenta cada temporada al mejor del Torneo del Interior (Marista) contra el ganador de la URBA (el Cardenal). Para ambos es un duelo inédito, porque ninguno lo ha jugado en sus años de vida.
Pensando en el equipo, en Marista hay una gran noticia y otra negativa. La buena es que Julián Hernández regresó de su gira con Argentina XV y será un refuerzo interno de lujo. Lo que deberá decidir el entrenador Daniel Rocuzzo es si lo hace de fullback (como en la final del TDI) o qué lugar ocupa dentro de la cancha.
Lo mano tiene que ver con Santiago Dora. El Tati sufrió una lesión en su peroné en la final del sábado pasado contra Mendoza Rugby Club y no será de la partida. Una ausencia más que sensible teniendo en cuenta lo que significa para el grupo el centro, dentro de la cancha y también en el vestuario.
Marista viajará este viernes rumbo a Buenos Aires y quedará concentrado a la espera del choque del sábado contra Newman, duelo que será televisado por ESPN para todo el país. La gloria, a 80 minutos.
Los Pumas, con mendocinos, esperan por Escocia
Tras la gran goleada en el debut de la ventana de noviembre contra Galés, ahora Los Pumas piensan en Escocia, el segundo duelo de los tres que marcarán el cierre del año. Juan Martín González, Rodrigo Isgró y Gonzalo Bertranou son parte de la lista y esperan ganarse un lugar en la formación que será confirmada pasado el medio día. El encuentro será desde las 12.10 del domingo.