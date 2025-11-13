Marista: un refuerzo de lujo y una baja sensible para la gran final del rugby argentino

julian-hernandez-marista-rugby-1 Julián Hernández, refuerzo interno para la gran final

Lo mano tiene que ver con Santiago Dora. El Tati sufrió una lesión en su peroné en la final del sábado pasado contra Mendoza Rugby Club y no será de la partida. Una ausencia más que sensible teniendo en cuenta lo que significa para el grupo el centro, dentro de la cancha y también en el vestuario.

Marista viajará este viernes rumbo a Buenos Aires y quedará concentrado a la espera del choque del sábado contra Newman, duelo que será televisado por ESPN para todo el país. La gloria, a 80 minutos.

Los Pumas, con mendocinos, esperan por Escocia

Tras la gran goleada en el debut de la ventana de noviembre contra Galés, ahora Los Pumas piensan en Escocia, el segundo duelo de los tres que marcarán el cierre del año. Juan Martín González, Rodrigo Isgró y Gonzalo Bertranou son parte de la lista y esperan ganarse un lugar en la formación que será confirmada pasado el medio día. El encuentro será desde las 12.10 del domingo.