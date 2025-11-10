Los Pumas, con un cambio, viajaron a Escocia para continuar su gira: cuándo juegan y adónde verlo
Los Pumas se trasladaron a Edimburgo donde buscarán ante Escocia mantenerse dentro de los seis mejores del ranking mundial, algo clave para el sorteo del Mundial de Rugby 2027.
Por UNO
Tras la victoria ante Gales en Cardiff por 52 a 28, Los Pumas se trasladaron a Edimburgo donde tendrán ante Escocia un desafío importante en la lucha por mantenerse dentro de los seis mejores del ranking mundial, algo clave para el sorteo del Mundial de Rugby 2027.
"Tenemos mucho que corregir y mejorar de acá en adelante, pero lo importante es que nos mantuvimos fieles a nuestro juego y nos llevamos una linda victoria", dijo Gerónimo Prisciantelli, autor de dos tries para el seleccionado nacional que tendrá un cambio en el plantel ya que Pedro Rubiolo se recuperó de una lesión y ocupará el lugar de Bautista Pedemonte en la delegación.
Los Pumas volverán al ruedo el próximo domingo 16 de noviembre cuando, a partir de las 12:10 de Argentina (TV en vivo por ESPN y Disney Plus), se vean las caras ante Escocia, en el segundo de los tres partidos que disputarán en el marco de esta ventana internacional de noviembre, en el legendario estadio Murrayfield, donde el último triunfo argentino fue en 2009 (9 a 6).
Embed - LOS PUMAS RUGIERON FUERTE EN CARDIFF | Gales 28-52 Los Pumas | RESUMEN
Los Pumas en el ranking mundial y el sorteo del Mundial de Rugby 2027
La victoria ante Gales y la diferencia de 24 puntos le permitió a Los Pumas mantenerse sextos en el ranking de World Rugby aprovechando la caída de Australia ante Italia (26-19) y la de Escocia ante los All Blacks (25-17).
Tomando como base las posiciones del ranking una vez terminada la ventana de noviembre el sorteo del Mundial de Rugby 2027 se llevará a cabo en Australia el 3 de diciembre.