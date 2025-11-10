Los Pumas, con un cambio, viajaron a Escocia para continuar su gira: cuándo juegan y adónde verlo

"Tenemos mucho que corregir y mejorar de acá en adelante, pero lo importante es que nos mantuvimos fieles a nuestro juego y nos llevamos una linda victoria", dijo Gerónimo Prisciantelli, autor de dos tries para el seleccionado nacional que tendrá un cambio en el plantel ya que Pedro Rubiolo se recuperó de una lesión y ocupará el lugar de Bautista Pedemonte en la delegación.

gonzalez Juan Martín González con familiares y amigos tras la victoria de Los Pumas ante Gales.

Los Pumas volverán al ruedo el próximo domingo 16 de noviembre cuando, a partir de las 12:10 de Argentina (TV en vivo por ESPN y Disney Plus), se vean las caras ante Escocia, en el segundo de los tres partidos que disputarán en el marco de esta ventana internacional de noviembre, en el legendario estadio Murrayfield, donde el último triunfo argentino fue en 2009 (9 a 6).