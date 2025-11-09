Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Rugby internacional

Los Pumas fueron contundentes para vencer a Gales, en Cardiff, en el inicio de su gira europea

Juan Martín González como titular y Rodrigo Isgró viniendo desde el banco

Por UNO
Prisciantelli (10) hizo dos tries y Benítez Cruz uno.

Los Pumas, con Juan Martín González como titular y Rodrigo Isgró viniendo desde el banco, le ganaron de manera contundente a Gales como visitantes en el inicio de la ventana internacional de noviembre.

Aunque tuvo algún altibajo, la victoria por 52 a 28 de los dirigidos por Felipe Contepomi fue merecida y es la cuarta del historial ante Gales en Cardiff tras las registradas en 2001, 2012 y 2021.

54911082722_a610d72711_k
Santiago Carreras jugó de full back y fue el pateador de Los Pumas ante Gales.

El conjunto nacional marcó el ritmo de las acciones desde el comienzo, abrió el marcador con un try del santiagueño Pedro Delgado que convirtió Santiago Carreras y antes de los 10' marcó una segunda conquista a través del apertura Gerónimo Prisciantelli.

La respuesta de los locales fue con un buen try de Thomos Williams y apenas pasados los 20' todo quedó igualado ya que el hooker Dewei Lake apoyó tras un penal a 5 metros del ingoal argentino.

Los Pumas movieron la pelota buscando espacios en la defensa galesa que sufrió una baja por la tarjeta amarilla a Ben Thomas. Fue así que llegó un penal de Santiago Carreras, luego un try de Simón Benítez Cruz y finalmente otra conquista de Mateo Carreras (gran asistencia con el pie de Pablo Matera) que cerró el primer tiempo con una ventaja considerable de 31 a 14.

Si la diferencia era importante en el cierre del primer tiempo, ni hablar cuando a los 3' de la segunda parte llegó el try de Bautista Delguy tras una buena jugada colectiva y la conversión del cordobés Carreras estableció una ventaja de 24 puntos: 38 a 14.

Gales volvió a jugar con un hombre menos por tarjeta amarilla a Thomos Williams, pero con el orgullo que lo caracteriza el conjunto local descontó con un try de Jack Morgan. De todos modos, Prisciantelli interceptó una pelota y marcó su segundo try en una jugada muy parecida a la del try de Nico Sánchez ante este mismo rival, en el Mundial 2023.

En los últimos minutos Gales achicó la diferencia con un try del full back Blair Murray y luego Los Pumas fueron a buscar una última conquista y la encontraron a través de Santiago Grondona para decorar las cifras finales: 52 a 28.

Lo que viene para Los Pumas

  • vs Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo
  • vs Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres
  • *Los horarios están expresados en HORA ARGENTINA.

