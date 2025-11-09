Los Pumas fueron contundentes para vencer a Gales, en Cardiff, en el inicio de su gira europea

Embed

La respuesta de los locales fue con un buen try de Thomos Williams y apenas pasados los 20' todo quedó igualado ya que el hooker Dewei Lake apoyó tras un penal a 5 metros del ingoal argentino.

Los Pumas movieron la pelota buscando espacios en la defensa galesa que sufrió una baja por la tarjeta amarilla a Ben Thomas. Fue así que llegó un penal de Santiago Carreras, luego un try de Simón Benítez Cruz y finalmente otra conquista de Mateo Carreras (gran asistencia con el pie de Pablo Matera) que cerró el primer tiempo con una ventaja considerable de 31 a 14.

Embed

Si la diferencia era importante en el cierre del primer tiempo, ni hablar cuando a los 3' de la segunda parte llegó el try de Bautista Delguy tras una buena jugada colectiva y la conversión del cordobés Carreras estableció una ventaja de 24 puntos: 38 a 14.

Gales volvió a jugar con un hombre menos por tarjeta amarilla a Thomos Williams, pero con el orgullo que lo caracteriza el conjunto local descontó con un try de Jack Morgan. De todos modos, Prisciantelli interceptó una pelota y marcó su segundo try en una jugada muy parecida a la del try de Nico Sánchez ante este mismo rival, en el Mundial 2023.

Embed

En los últimos minutos Gales achicó la diferencia con un try del full back Blair Murray y luego Los Pumas fueron a buscar una última conquista y la encontraron a través de Santiago Grondona para decorar las cifras finales: 52 a 28.

Lo que viene para Los Pumas