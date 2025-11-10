Inicio Ovación Fútbol Marista
Multicampeón

Bautista Filizzola, figura de Marista: "Queremos cerrar un año inolvidable para el rugby de Mendoza"

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Filizzola, goleador de Marista: "Este grupo jamás se conforma".

El 10 en la espalda y la sonrisa entre los dientes. Bautista Filizzola acaba de coronar una nueva estrella para Marista en el rugby regional y la alegría es interminable. Hace instantes finalizó el clásico con Mendoza pero las pulsaciones todavía están a diez mil revoluciones y el apertura no puede ocultar su felicidad.

"Por suerte pudimos coronar un título más, viene siendo un año muy largo, muy duro. Ganamos el Torneo del Interior y ahora nos toca festejar en el Regional, este grupo no baja nunca los brazos y siempre va por más", dice Bauti Filizzola, ya con otro título metido en el bolsillo y agregado a su vitrina personal.

filizzola (2)
El 10 de Marista habló con El Siete tras la coronación Regional.

Para el 10 de Marista no es una corona más porque pudo cumplir tiempo completo adentro de la cancha, su lugar en el mundo, algo que no le ocurrió en la final del Torneo del Interior con Jockey de Córdoba: "Ahora sí me siento campeón, algo que no me pasó en el TDI. Si bien jugué todos los partidos de ese torneo, no poder estar en cancha en el más importante me quedó como espina, asique estoy feliz de poder estar presente en este".

El Cura tiene una parada más, ni más ni menos que la frutilla del postre de una temporada que ya es inolvidable. Tras ganar el Torneo del Interior y el Regional, ahora buscará ser el mejor del país: "Breve festejo en el club y a pensar en Newman. Es un equipazo, por algo está donde está y ganó el torneo de la URBA. Desde mañana ya lo vamos a estudiar. Queremos cerrar un año inolvidable para el rugby de Mendoza", cerró el 10.

La final de Filizzola y su autoexigencia

Bauti fue uno de los puntos altos y el goleador de la gran definición ante Mendoza RC. El apertura marcó tres penales y una conversión, cerrando con 11 puntos su tanteador individual, aunque no le alcanzó para quedar del todo satisfecho: "No me sentí tan cómodo, para mí no fue una gran final en lo personal porque soy muy exigente conmigo mismo pero ganamos y eso siempre es lo importante, lo colectivo".

Filizzola, el musicalizador de Marista

Puertas para adentro, el 10 del equipo también es el encargado de musicalizar cada festejo: "Claro que pone música ahora, no tiene otra opción", dice el menor de los Gómez. Claro, es que aparte de apertura y figura, Bauti pincha como otra de sus pasiones, además del amor por la ovalada.

