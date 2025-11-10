¡La fiesta del campeón! Los hinchas de Independiente Rivadavia festejan su primera estrella

Previa Independiente Rivadavia (2) Los hinchas de Independiente Rivadavia en la previa del partido.

La fiesta de Independiente Rivadavia

Es por esto que los hinchas, que saben lo que significa alentar a Independiente Rivadavia en las malas, se preparan para festejar lo logrado.

Desde temprano, pese a ser un día laboral, las calles aledañas al Bautista Gargantini fueron tiñéndose de azul. Grupos de amigos, parejas, familias completas y generaciones de leprosos se preparan para lo que, sin ningún tipo de dudas, será una celebración inolvidable.

Previa Independiente Rivadavia (1) La Arístides Villanueva se tiñe de Azul. Fabián Salamone.

Pasadas las 18 la calle Arístides Villanueva comenzó a teñirse de Azul porque los hinchas comenzaron a reunirse con otros fanáticos para ir calentando el ambiente.

Previa Independiente Rivadavia (6) Familia y amigos unidos por la misma pasión. Fabián Salamone.

Agustín Picón: hincha de Independiente Rivadavia

Luego de conseguir el primer título de Primera División del Oeste argentino Agustín Picón, fanático de la Lepra, habló sobre sus sensaciones de ser campeón, lo que significa Alfredo Berti y lo importante de vivirlo con amigos.

Embed - Agustín Picón Hincha de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia no logrará clasificar a los playoffs de la Liga Profesional, sin embargo, en el 2026 jugará la Copa Libertadores.

Previa Independiente Rivadavia (4) Con gaseosas y cervezas los hinchas de Independiente Rivadavia esperan el partido. Fabián Salamone.

Godoy Cruz Antonio Tomba se juega la permanencia en la categoría en la última fecha de la Liga Profesional, y los hinchas leprosos se lo recordaron.

Hinchas Independiente Rivadavia (7) Las cargadas de la Lepra hacia el Tomba. Fabián Salamone.

Hinchas Independiente Rivadavia (8) La familia de Independiente Rivadavia antes del partido. Fabián Salamone.

La palabra de Oso Tello, Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Las Heras

Embed - Oso Tello - Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Las Heras.

La campaña de Fundación Grupo América

En la previa del partido se informó que los hinchas podían colaborar en una iniciativa impulsada por la Fundación Grupo América.

Embed - Campaña Fundación Grupo América

Para ello debían llevar al Bautista Gargantini un alimento no perecedero y, a cambio, recibieron un número para participar del sorteo de la camiseta de Matías Fernández.

Previa Independiente Rivadavia (8) La boina se hizo presente en el Bautista Gargantini.

El sorteo se realizará en el entretiempo del encuentro.