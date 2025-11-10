¡La fiesta del campeón! Los hinchas de Independiente Rivadavia festejan su primera estrella

Los hinchas de Independiente Rivadavia llegan poco a poco a las inmediaciones del Bautista Gargantini, donde se preparan para vivir una verdadera fiesta. Su fiesta.
Independiente Rivadavia recibe a Central Córdoba en el Bautista Gargantini y le muestra a Argentina quiénes son los campeones de la Copa Argentina
23 días pasaron desde la última vez que Independiente Rivadavia jugó en el Bautista Gargantini. Aquella calurosa tarde, la Lepra perdió 2-1 ante Banfield y se encontraba con algunas dudas de cara al partido con River por una de las semifinales de Copa Argentina.
Vaya que pasó agua por debajo del puente. El equipo de Alfredo Berti no solo eliminó al Millonario, sino que hizo lo propio con Argentinos Juniors, consagrándose como el primer equipo del Oeste argentino en bordar una estrella a su escudo.
Es por esto que los hinchas, que saben lo que significa alentar a Independiente Rivadavia en las malas, se preparan para festejar lo logrado.
Desde temprano, pese a ser un día laboral, las calles aledañas al Bautista Gargantini fueron tiñéndose de azul. Grupos de amigos, parejas, familias completas y generaciones de leprosos se preparan para lo que, sin ningún tipo de dudas, será una celebración inolvidable.
Pasadas las 18 la calle Arístides Villanueva comenzó a teñirse de Azul porque los hinchas comenzaron a reunirse con otros fanáticos para ir calentando el ambiente.
Luego de conseguir el primer título de Primera División del Oeste argentino Agustín Picón, fanático de la Lepra, habló sobre sus sensaciones de ser campeón, lo que significa Alfredo Berti y lo importante de vivirlo con amigos.
Independiente Rivadavia no logrará clasificar a los playoffs de la Liga Profesional, sin embargo, en el 2026 jugará la Copa Libertadores.
Godoy Cruz Antonio Tomba se juega la permanencia en la categoría en la última fecha de la Liga Profesional, y los hinchas leprosos se lo recordaron.
En la previa del partido se informó que los hinchas podían colaborar en una iniciativa impulsada por la Fundación Grupo América.
Para ello debían llevar al Bautista Gargantini un alimento no perecedero y, a cambio, recibieron un número para participar del sorteo de la camiseta de Matías Fernández.
El sorteo se realizará en el entretiempo del encuentro.