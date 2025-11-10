Inicio Ovación Fútbol Oscar Ruggeri
Una dura crítica

La dura sentencia de Oscar Ruggeri sobre los jugadores de River tras la caída ante Boca en el Superclásico

El ex defensor de la Selección argentina Oscar Ruggeri fue durísimo con los jugadores de River al hablar del rendimiento ante Boca en el Superclásico

Por UNO
Ruggeri fue durísimo con los jugadores de River.

El ex defensor de la Selección argentina Oscar Ruggeri dejó una dura sentencia sobre el rendimiento de los jugadores de River ante Boca en el Superclásico de este domingo. El Millonario hizo un papelón en La Bombonera y perdió por 2 a 0 ante su clásico rival, por la fecha 15 del Torneo Clausura, por lo que quedó complicado para clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

“Me parece que la camiseta de River les está quedando grande a los jugadores de River. No a todos, a varios", comenzó diciendo en ESPN.

Oscar Ruggeri
Ruggeri critic&oacute; a los jugadores de River.

El Cabezón se refirió a los refuerzos que tuvo el elenco orientado por Matrcelo Gallardo al decir: “Cuando llegaron, ¿qué decíamos nosotros? ‘Che, este está bien, este está bueno, el otro...’ Pero, para mí, no están cumpliendo con las expectativas“.

Ruggeri también le apuntó a Gallardo

El ex DT de San Lorenzo también tuvo palabras para el Muñeco: “El gran desorden que hay es responsabilidad de Gallardo y de los jugadores en la cancha. El técnico afuera es responsable".

gallardo, river
Ruggeri tambi&eacute;n apunt&oacute; contra Gallardo.

“En los momentos difíciles es cuando los jugadores que se ponen estas camisetas se paran, y vos decís: ‘Este está parado, este me gusta, a este no le importa nada, levanta a los demás...’. El tema es que en la cancha no tenés tipos que te motiven, que te peguen el empujón y te pongan otra vez en juego”, tiró.

Posteriormente habló de la ausencia del mendocino Enzo Pérez. “A mí me extrañó que no haya jugado, porque Enzo Pérez no es un cualquiera, su nombre es respetado por los rivales, ¿entendés? Cuando van a hablar, cuando hay choque... Paredes agarra, está ahí al frente de todo y le habla a los demás. Paredes con Enzo Pérez ya están a la misma altura, entonces se miden ahí. Los demás no”, concluyó.

