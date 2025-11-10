La dura sentencia de Oscar Ruggeri sobre los jugadores de River tras la caída ante Boca en el Superclásico

Ruggeri también le apuntó a Gallardo

El ex DT de San Lorenzo también tuvo palabras para el Muñeco: “El gran desorden que hay es responsabilidad de Gallardo y de los jugadores en la cancha. El técnico afuera es responsable".

gallardo, river Ruggeri también apuntó contra Gallardo.

“En los momentos difíciles es cuando los jugadores que se ponen estas camisetas se paran, y vos decís: ‘Este está parado, este me gusta, a este no le importa nada, levanta a los demás...’. El tema es que en la cancha no tenés tipos que te motiven, que te peguen el empujón y te pongan otra vez en juego”, tiró.

"Ruggeri":

Por sus comentarios sobre River tras la derrota en el #Superclasico pic.twitter.com/cvRgKim5xj — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 10, 2025

Posteriormente habló de la ausencia del mendocino Enzo Pérez. “A mí me extrañó que no haya jugado, porque Enzo Pérez no es un cualquiera, su nombre es respetado por los rivales, ¿entendés? Cuando van a hablar, cuando hay choque... Paredes agarra, está ahí al frente de todo y le habla a los demás. Paredes con Enzo Pérez ya están a la misma altura, entonces se miden ahí. Los demás no”, concluyó.