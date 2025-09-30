El descargo de Ruggeri contra Gallardo por el presente de River

Si bien River perdió sus últimos cuatro partidos (con Palmeiras en dos ocasiones, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra). Oscar Ruggeri fue más allá del análisis estrictamente deportivo. El Cabezón le pegó a Gallardo por su actitud tras la derrota con el Malevo el último domingo.

Para comenzar, el hoy panelista de ESPN expresó: “Gallardo es el primer responsable. Cuando gana, decimos que Gallardo es fundamental, pero ahora es el responsable de este momento. Salvo unos casos, la mayoría de los jugadores que trajo yo también los voy a buscar. No sé por qué no encuentra el equipo. Hace rato vengo diciendo que para mí el gran problema lo tiene en el medio. River tenía que ganar esta Copa Libertadores”.

Sobre la postura del DT en el Monumental, quien se fue al vestuario ni bien finalizó el encuentro, Ruggeri disparó: “Se tiene que quedar a esperar a los jugadores. Como siempre espera cuando saludan y ganan. Estamos todos juntos. Yo también estoy re caliente adentro de la cancha, pero por tener un nombre más que otro no me voy último o fuera de grupo, es todos juntos”.

Resaltando la importancia de la figura del Muñeco en el club, el Cabezón soltó: “Esto a otros se los lleva puesto. Gallardo para la gente es intocable, porque es Gallardo y ganó todo lo que ganó. Si fuese otro, el fin de semana dirigía el de la Reserva. No se sostenía otro entrenador después de la Copa”.