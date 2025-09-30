La propuesta de Netflix con Sofía Carson, está dirigida por Iain Morris, escrita por Allison Burnett y es una nueva oportunidad, como a la que acostumbra a protagonizar la actriz estadounidense, para disfrutar de una bonita y a la vez desgarradora historia.
El estreno en Netflix de esta película de casi 2 horas, que ya cuenta con millones de reproducciones en todo el mundo, fue el 1 de agosto de 2025.
netflix-mi-año-en-oxford
Mi año en Oxford es una película de Netflix para creer en el amor verdadero.
Netflix: de qué trata la película Mi año en Oxford
La trama de la película de Netflix sigue a Anna De La Vega (Sofía Carson), quién cumple su sueño de poder estudiar en Oxford y seguir adelante con sus proyectos de vida, en un nuevo lugar. Luego de armar las valijas y de instalarse en la ciudad británica, poco a poco se va aclimatando y conociendo a gente nueva, entre ellas un carismático profesor llamado Jamie Davenport (Corey Mychreest), con quién conecta emocionalmente al instante y pasa a ocupar un lugar muy importante en su corazón. Y como sucede muchas veces en las relaciones sentimentales, hay secretos que son incapaces de transformarlo todo.
netflix-mi-año-en-oxford-pelicula
Esta comedia romántica de Netflix tiene uno de los mejores finales, entre todas las series y películas del catálogo.
Reparto de Mi año en Oxford, película de Netflix
- Sofía Carson (Anna De La Vega)
- Corey Mylchreest (Jamie Davenport)
- Dougray Scott (William Davenport)
- Catherine McCormack (Antonia Davenport)
- Harry Trevaldwyn (Charlie Butler)
- Hugh Coles (Ridley)
- Poppy Gilbert (Cecelia Knowles)
- Barney Harris (Ian)
Tráiler de Mi año en Oxford, película de Netflix
Embed - Mi año en Oxford | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la película Mi año en Oxford, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mi año en Oxford se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mi Oxford year se puede ver en Netflix.
- España: la película Mi año en Oxford se puede ver en Netflix.