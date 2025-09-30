La propuesta de Netflix con Sofía Carson, está dirigida por Iain Morris, escrita por Allison Burnett y es una nueva oportunidad, como a la que acostumbra a protagonizar la actriz estadounidense, para disfrutar de una bonita y a la vez desgarradora historia.

El estreno en Netflix de esta película de casi 2 horas, que ya cuenta con millones de reproducciones en todo el mundo, fue el 1 de agosto de 2025.

netflix-mi-año-en-oxford Mi año en Oxford es una película de Netflix para creer en el amor verdadero.

Netflix: de qué trata la película Mi año en Oxford

La trama de la película de Netflix sigue a Anna De La Vega (Sofía Carson), quién cumple su sueño de poder estudiar en Oxford y seguir adelante con sus proyectos de vida, en un nuevo lugar. Luego de armar las valijas y de instalarse en la ciudad británica, poco a poco se va aclimatando y conociendo a gente nueva, entre ellas un carismático profesor llamado Jamie Davenport (Corey Mychreest), con quién conecta emocionalmente al instante y pasa a ocupar un lugar muy importante en su corazón. Y como sucede muchas veces en las relaciones sentimentales, hay secretos que son incapaces de transformarlo todo.

netflix-mi-año-en-oxford-pelicula Esta comedia romántica de Netflix tiene uno de los mejores finales, entre todas las series y películas del catálogo.

Reparto de Mi año en Oxford, película de Netflix

Sofía Carson (Anna De La Vega)

Corey Mylchreest (Jamie Davenport)

Dougray Scott (William Davenport)

Catherine McCormack (Antonia Davenport)

Harry Trevaldwyn (Charlie Butler)

Hugh Coles (Ridley)

Poppy Gilbert (Cecelia Knowles)

Barney Harris (Ian)

Tráiler de Mi año en Oxford, película de Netflix

Embed - Mi año en Oxford | Tráiler oficial | Netflix

