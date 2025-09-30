Corey Mylchreest y Sofía Carson son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Si hay una película de Netflix que deja un mensaje esperanzador y hace sentir que estás vivo, esa es Mi año en Oxford, una experiencia cinematográfica que atrapa de inmediato y es una de las producciones de 2025 con más reproducciones la plataforma.

Mi año en Oxford está protagonizada por la reconocida actriz estadounidense Sofía Carson y es una comedia romántica de las más valoradas en lo que va del año, entre todas las series y películas.

Los usuarios que tuvieron la oportunidad de ver esta película, que está basada en la novela que lleva el mismo nombre de Julia Whelan, de 2018, coincidieron en que no solamente es una historia de amor, sino un viaje profundo sobre los sueños, segundas oportunidades y el valor de vivir intensamente.

La propuesta de Netflix con Sofía Carson, está dirigida por Iain Morris, escrita por Allison Burnett y es una nueva oportunidad, como a la que acostumbra a protagonizar la actriz estadounidense, para disfrutar de una bonita y a la vez desgarradora historia.

El estreno en Netflix de esta película de casi 2 horas, que ya cuenta con millones de reproducciones en todo el mundo, fue el 1 de agosto de 2025.

Mi año en Oxford es una película de Netflix para creer en el amor verdadero.

Netflix: de qué trata la película Mi año en Oxford

La trama de la película de Netflix sigue a Anna De La Vega (Sofía Carson), quién cumple su sueño de poder estudiar en Oxford y seguir adelante con sus proyectos de vida, en un nuevo lugar. Luego de armar las valijas y de instalarse en la ciudad británica, poco a poco se va aclimatando y conociendo a gente nueva, entre ellas un carismático profesor llamado Jamie Davenport (Corey Mychreest), con quién conecta emocionalmente al instante y pasa a ocupar un lugar muy importante en su corazón. Y como sucede muchas veces en las relaciones sentimentales, hay secretos que son incapaces de transformarlo todo.

Esta comedia romántica de Netflix tiene uno de los mejores finales, entre todas las series y películas del catálogo.

Reparto de Mi año en Oxford, película de Netflix

  • Sofía Carson (Anna De La Vega)
  • Corey Mylchreest (Jamie Davenport)
  • Dougray Scott (William Davenport)
  • Catherine McCormack (Antonia Davenport)
  • Harry Trevaldwyn (Charlie Butler)
  • Hugh Coles (Ridley)
  • Poppy Gilbert (Cecelia Knowles)
  • Barney Harris (Ian)

Tráiler de Mi año en Oxford, película de Netflix

Embed - Mi año en Oxford | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Mi año en Oxford, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mi año en Oxford se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Mi Oxford year se puede ver en Netflix.
  • España: la película Mi año en Oxford se puede ver en Netflix.

