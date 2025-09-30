El actor se Lupin está en el centro de la escena como una mega estrella de la pantalla. De repente, conoce a una mesera muy humilde, iniciando una historia de amor que está causa sentimientos encontrados en los usuarios de Netflix de todo el mundo.

El estreno de esta película en la plataforma de Netflix fue el 27 de septiembre de 2025, con una duración de 2 horas.

netflix-french-lover Esta comedia romántica era una de las películas más esperadas de la plataforma de Netflix.

Netflix: de qué trata la película French lover

La comedia romántica tiene por un lado a Abel (Omar Sy), un actor famoso que está rodeado de lujos y parece tener todo a su alcance. Y por otro lado está Marion (Sara Giraudeau), una mesera que está en pleno divorcio, apenas llega a fin de mes y se la rebusca haciendo uno que otro trabajo remoto. Y cuando las vidas de Abel y Marion se cruzan, la chispa y el fuego sagrado ya se encendieron y difícilmente se apaguen.

netflix-french-lover-pelicula Esta cómica historia de amor es una de las más vistas, entre todos los estrenos de 2025 en Netflix.

Reparto de French lover, película de Netflix

Omar Sy (Abel)

Sara Giraudeau (Marion)

Alban Ivanov (Sami)

Pascale Arbillot (Camille)

Agnes Hurstel (Estelle)

Xavier Lacaille (Cédric)

Cindy Bruna (Lena)

Amaury de Crayencour (Antoine)

Tráiler de French lover, película de Netflix

Embed - French Lover | Tráiler oficial | Netflix

