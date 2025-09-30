Inicio Ovación Fútbol River Plate
Copa Argentina

River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina: día, hora, TV y probables formaciones

River afrontará ante Racing un partido de gran trascendencia en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina y lo haría sin su capitán, el mendocino Enzo Pérez.

Rivero jugará de titular en River.

River afrontará ante Racing un partido de gran trascendencia en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, para definir el rival de Independiente Rivadavia, y lo haría sin su capitán, el mendocino Enzo Pérez.

River y Racing se enfrentarán por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina este jueves 2 de octubre a las 18 en el estadio Gigante de Arroyito, con TV por TyC Sports y el referente del plantel millonario arrastra las secuelas del corte en su rodilla producido en la vuelta del partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores y está más afuera que adentro del encuentro ante el conjunto de Avellaneda.

Gonzalo Montiel volver&aacute; a ser titular en River ante Racing por la Copa Argentina.

Enzo recibió 7 puntos de sutura tras el último corte y, aunque su deseo es estar, los riesgos médicos son altos, ya que una posible infección lo dejaría marginado no solo de este partido sino también de lo que resta de la temporada.

Ante esta duda de si estará presente en el partido frente al equipo de Gustavo Costas, Juan Portillo volvería a ocupar un lugar en el mediocampo, como ya lo hizo en la derrota ante Deportivo Riestra.

Por otro lado, el entrenador Marcelo Gallardo, mientras tanto, planea variantes para cortar la mala racha de cuatro caídas consecutivas. Gonzalo Montiel regresará a la titularidad en lugar de Fabricio Bustos y Lautaro Rivero también se metería en el once, con la incógnita de si será por Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz.

Además, Ignacio Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el equipo, lo que pondría en duda a Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, dos jugadores muy cuestionados por los hinchas.

Entonces el posible once de River ante Racing sería: Franco Armani; Montiel, Martínez Quarta o Díaz, Rivero, Marcos Acuña; Castaño o Fernández,Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Colidio o Borja.

Racing, con bajas sensibles para el duelo de Copa Argentina

Racing llega al encuentro con River luego de una intensa seguidilla 5 partidos en solo 16 días en la que consiguió avanzar a semifinales de la Copa Libertadores.

Esta seguidilla provocó lesiones como las de Juan Nardoni (sufrió un desgarro) y Matías Zaracho (dolencia muscular), mientras que Santiago Solari está al límite desde lo físico.

Colombo, Almendra y Rojo son tenidos en cuenta por Costas.

En el arco lo más probable es que el titular sea Facundo Cambeses, quien desde obtuvo la titularidad no recibió goles en cinco partidos y una de las incógnitas llega en la defensa, ya que Gustavo Costas debe definir si jugará con línea de cuatro o de tres.

Marcos Rojo podría ingresar por Nazareno Colombo para darle descanso y si Costas decide usar línea de cuatro, Santiago Sosa pasaría a la mitad de la canch junto a Agustín Almendra y Bruno Zuculini, tal como ocurrió en el Clásico de Avellaneda.

Finalmente, en la gran duda en la delantera es si estará o no Solari por el colombiano Duván Vergara para acompañar a Adrián “Maravilla” Martínez y a Tomás Conechny.

Así formaría Racing frente a River: Cambeses; Rojas, Colombo o Rojo, Franco Pardo, Facundo Mura o Gastón Martirena; Almendra, Sosa, Zuculini; Solari o Vergara, Martínez y Conechny. DT: Gustavo Costas.

