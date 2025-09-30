El camino de Carlos Alcaraz para consagrarse en el ATP de Tokio

Para llegar a la final el murciano derrotó al argentino Sebastián Baez, al belga Zizou Bergs, al estadounidense Brandon Nakashima y al noruego Casper Ruud (fue el único deportista en el torneo que logró ganarle un set).

Desde abril el tenista español logró llegar a todas las finales de los torneos que disputó, de esta manera se consagró en dos títulos de Gran Slam (Roland Garros y US Open), tres Masters 1000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y tres ATP 500 (Rotterdam, Queen´s y Tokio); pero cayó en dos finales: Barcelona y Wimbledon.

El ATP de Tokio fue un torneo tranquilo para Carlos Alcaraz, aunque despertó preocupación en el quinto game frente a Sebastián Báez cuando se lastimó el tobillo izquierdo y fue asistido; logró continuar y contra Fritz decidió sacarle la venda con una tijera porque le molestaba.

Producto de esta molestia es que junto a su equipo decidió no participar del Masters 1000 de Shanghái, torneo que tiene a seis argentinos en carrera.

Carloz Alcaraz campeón Carlos Alcaraz está imparable.

El campeón se enfrentó al juez del partido

El umpire irlandés, Fegus Murphy, lo sancionó con un warning por demorar un saque en el cuarto game tras un punto largo. Alcaraz buscaba recuperar el aire cuando le llegó la advertencia del juez que despertó el enojo del deportista.

Cuando cambió de lado (estando 3 a 2 abajo) le habló al árbitro: "¿Ves normal que yo acabe un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir por las pelotas, sin tiempo para descansar?"

Para luego sentenciar: "¿Lo ves normal o no? Ok, no has jugado al tenis en tu vida". La situación llamó la atención de los presentes y, sobre todo, del umpire quien supo manejar el momento crítico con tranquilidad y experiencia ya que decidió escuchar al murciano para luego explicarle que había superado el tiempo reglamentario entre punto y punto.

Embed Alcaraz furious with Fergus Murphy because of how quickly he is starting the shot clock. pic.twitter.com/hmoDCxZEsE — tenniskafe.com (@tenniskafe) September 30, 2025

Es que la ATP cambió el reglamento y ahora solo hay 25 segundos para sacar sin importar si se trató de un punto largo o corto.