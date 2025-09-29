Masters de Shanghai: con seis argentinos en carrera, se sorteó el cuadro principal del certamen

Novak Djokovic también abrirá su participación en segunda ronda frente al ganador de Marin Cilic o Corentin Moutet. Al serbio le tocó la parte baja de cuadro donde Sinner podría convertirse en su rival en una hipotética semifinal.

Los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton, ambos de gran temporada, animarán el certamen a partir de la segunda ronda. Fritz espera por el ganador del creuce entre el húngaro Fabián Maroszan y Stan Wawrinka (el suizo obtuvo una wild card); mientras que Shelton (recuperado ya de su lesión en el hombro que lo marginó del Us Open) se medirá ante el vencedor del enfrentamiento entre el belga David Goffin y el francés Alexandre Müller.

Masters de Shanghai: los argentinos en carrera

Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez serán los representantes argentinos en el Masters de Shanghai.

cerundolo laver 1 Francisco Cerúndolo, que viene de ganar la Laver Cup con el Equipo Resto del Mundo, jugará el Masters de Shanghai a partir de la segunda ronda.

Francisco Cerúndolo será el único de los argentinos que debute en segunda y lo hará con el ganador del duelo entre Adrian Mannarino y Matteo Berrettini. Comesaña y Navone serán rivales de tenistas que salgan de la qualy, mientras que Camilo Ugo Carabelli se presentará en primera ronda ante Terrence Atmane.

El menor de los Cerúndolo, Juan Manuel, aprovechó la baja del torneo de Tomás Etcheverry para meterse en el cuadro principal de Shanghai y cruzará frente a un tenista local, Yunchaokete Bu. Lo mismo pasará con Sebastián Báez que tendrá su primera parada ante el chino Zhizhen Zhang.