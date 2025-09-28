Cuánto ganó Román Burruchaga, el hijo tenista de Burru, por coronarse en el Challenger de Buenos Aires

Con este triunfo, Burru consiguió el segundo título Challenger de su carrera, ya que había sido campeón en Piracicaba al principio de este año, y alcanzó la posición 130 del ranking mundial además de obtener un premio de 14.200 dólares que pasan a engrosar una cuenta de 298.000 dólares en lo que va del año y 715.000 en su carrera.

En un primer set muy cambiante, quien se llevó la ventaja al final fue Burruchaga, luego de un tie-break ante Barrena, de 22 años.

Una discusión con el umpire, con posterior entrada al campo de juego del supervisor, pareció sacar del partido a Barrena y Burruchaga lo aprovechó ante un estadio colmado y dividido, con aliento para ambos jugadores.

Así, Burruchaga sumó el segundo título de nivel Challenger de su carrera, ambos este año, y sigue acercándose al top 100.

¡ROMÁN BURRUCHAGA ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL YPF BUENOS AIRES CHALLENGER!



Derrotó 7-6 y 6-3 a Alex Barrena en la final de argentinos en el Racket Club

Los tenistas argentinos que ganaron torneos Challenger en 2025