Emiliano Buendía volvió al gol y el Aston Villa logró su primera victoria en la Premier League

El quiebre llegó en el inicio del complemento cuando John McGinn marcó el segundo con un remate bajo contra un palo y abrió el camino para la remontada.

Minutos más tarde, Emiliano Buendía, quien ingresó desde el banco, apareció en el área chica y empujó un rebote para sellar el 3 a 1, su primer gol desde abril, cuando todavía jugaba en el Bayer Leverkusen.

Con la ventaja, Aston Villa se replegó y apenas sufrió un susto por un disparo de Samuel Chukwueze tras una salida defectuosa de Emiliano Martínez. quien respondió en el resto de las acciones y sostuvo un triunfo clave para que su equipo abandone las últimas posiciones.

Triunfo del Arsenal en un final polémico

Arsenal derrotó por 2 a 1 al Newcastle en un final polémico y sobre la hora. El equipo de Mikel Arteta fue ampliamente superior en el primer tiempo, pero se encontró con un inspirado Nick Pope y a los 35' Newcastle golpeó con un cabezazo de Nick Woltemade y ventaja local.

En el complemento, las Urracas tuvieron opciones para ampliar, pero a 5' del cierre, un córner jugado corto por Declan Rice terminó en el cabezazo de Mikel Merino para el empate.

Newcastle reclamó penal por una mano de Gabriel Magalhães quien marcó de cabeza el gol de la victoria que dejó a los locales con bronca por la decisión arbitral.