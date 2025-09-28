Cuándo vuelve a jugar Messi tras el empate de Inter Miami con Toronto

El equipo de Florida abrió el marcador cerca del final del primer tiempo. El defensor Jordi Alba envió un centro preciso al segundo palo que encontró la cabeza del ex Goodoy Cruz Tadeo Allende, quien puso el 1-0 en el minuto 46.

Toronto no se quedó atrás, reaccionó en la segunda mitad y a los 15 minutos del complemento Djordje Mihailovi aprovechó errores defensivos para sellar el empate definitivo.

Embed

Messi anduvo muy bien durante los 90 minutos, generó varias ocasiones de gol, pero se topó con una gran actuación del arquero Sean Johnson.

El exportero de la selección estadounidense le tapó al capitán del Inter hasta cuatro remates claros, cortando así una racha de cinco goles en los últimos tres partidos.

Así Inter Miami quedó en la tercera posición de la Conferencia Este con 56 puntos, a cuatro del líder Philadelphia Union, aunque con un partido menos.

Más allá de que no pudo ganar el equipo ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs de la MLS, pero busca mejorar su ubicación para llegar en mejor forma a la postemporada.

Lo que viene para el Inter Miami de Messi en la MLS

El próximo partido del equipo donde también juega el volante de la Selección argentina Rodriigo De Paul, será el martes, cuando reciba en Florida al Chicago Fire, en un encuentro en el que buscarán volver al triunfo.