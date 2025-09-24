Messi hizo otro doblete y el Inter Miami cumplió su primer objetivo en la MLS

Además de Leo y Rodríguez, los otros argentinos que jugaron desde el arranque fueron Oscar Ustari, el juvenil Mateo Silvetti (viaja hoy para jugar el Mundial Sub 20) y Rodrigo De Paul, mientras que luego ingresaron Tomás Avilés, Tadeo Allende y el ex Boca Marcelo Weigandt.

En el equipo neoyorquino actuaron como titulares Maxi Moralez, Axel Ojeda y Nicolás Fernández Mercau, y luego ingresó Julián Fernández.

de paul De Paul fue otro destacado en el Inter.

Messi no para de hacer goles en el Inter Miami

Con los dos goles de este miércoles en New York, Lionel Messi llegó a 24 goles en 23 partidos jugados en la actual temporada de la MLS, en la que también hizo 11 asistencias.

messi 2

En lo que va del año, el récord del capitán de la Selección argentina indica 32 goles y 14 asistencias en 38 partidos.

Desde que llegó al Inter Miami, Messi hizo 66 goles en 77 partidos.

Inter Miami, a los playoffs de la MLS

Con la victoria de este miércoles, el Inter Miami llegó, a 55 puntos en 29 partidos y ocupa el tercer lugar de la Conferencia Este de la MLS detrás de Philadelphia (60) y Cincinnati (59), ambos con dos partidos más.

Embed - Con DOBLETE y ASISTENCIA de MESSI, INTER MIAMI GOLEÓ al NEW YORK CITY y selló pase a playoffs | MLS

El conjunto de la Florida le sacó 12 puntos al décimo (New York Red Bull) y aseguró su clasificación, aunque aún le quedan 5 partidos por jugar ante Toronto (sábado 27/9), Chicago Fire (martes 30/9), New England (sábado 4/10), Atlanta United (sábado 11/10) y Nashville (sábado 18/10).