La huésped entretiene con una historia misteriosa y erótica, que sigue a una mujer con problemas familiares y que comienza un vínculo impensado con otra mujer, sin medir las consecuencias.

El esperado estreno de esta serie de Netflix se produjo este 24 de septiembre de 2025, con un total de 20 capítulos.

Netflix: de qué trata la serie La huésped

Esta serie de Netflix centra su trama en la vida de Silvia (Laura Londoño), una mujer que lucha con la adicción de su hija a las anfetaminas y con la crisis matrimonial, afectada por una infidelidad. Por suerte llegó a su vida Sonia (Carmen Villalobos), una mujer que conoció semana atrás y con la que comienza a tener algo más que una simple amistad. El problema son las intenciones con la que Sonia llega a su vida.

netflix-serie-la-huesped-estreno Esta serie de Netflix es un drama que tiene escenas eróticas y muy perturbadoras.

Reparto de La huésped, serie de Netflix

Carmen Villalobos (Sonia)

Laura Londoño (Silvia)

Jason Day (Lorenzo)

Margarita Muñoz

Andrés Suárez

Kami Zea

Alejandro Del Castillo

Miguel González

Tráiler de La huésped, serie de Netflix

Embed - La huésped | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie La huésped, según la zona geográfica