Laura Londoño y Carmen Villalobos son las protagonistas principales de la nueva serie de Netflix.

Laura Londoño y Carmen Villalobos son las protagonistas principales de la nueva serie de Netflix.

En la recta final del 2025, la plataforma de Netflix está largando muy buenos estrenos para sus usuarios. Y uno que está dando que hablar y recién asoma en el catálogo, es la serie La huésped, una sensacional oportunidad para vivir una historia inquietante.

Esta serie colombiana es sin dudas una de las grandes apuestas de Netflix para este año. Se destaca por ser un drama psicológico que te dejará pensando varios días.

Esta nueva propuesta que te volará la cabeza y arrasa entre todas las series y películas, cuenta con un reparto de alto vuelo, liderado por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day.

La huésped entretiene con una historia misteriosa y erótica, que sigue a una mujer con problemas familiares y que comienza un vínculo impensado con otra mujer, sin medir las consecuencias.

El esperado estreno de esta serie de Netflix se produjo este 24 de septiembre de 2025, con un total de 20 capítulos.

netflix-serie-la-huesped
La serie de Netflix tiene un total de 20 cap&iacute;tulos.

La serie de Netflix tiene un total de 20 capítulos.

Netflix: de qué trata la serie La huésped

Esta serie de Netflix centra su trama en la vida de Silvia (Laura Londoño), una mujer que lucha con la adicción de su hija a las anfetaminas y con la crisis matrimonial, afectada por una infidelidad. Por suerte llegó a su vida Sonia (Carmen Villalobos), una mujer que conoció semana atrás y con la que comienza a tener algo más que una simple amistad. El problema son las intenciones con la que Sonia llega a su vida.

netflix-serie-la-huesped-estreno
Esta serie de Netflix es un drama que tiene escenas er&oacute;ticas y muy perturbadoras.

Esta serie de Netflix es un drama que tiene escenas eróticas y muy perturbadoras.

Reparto de La huésped, serie de Netflix

  • Carmen Villalobos (Sonia)
  • Laura Londoño (Silvia)
  • Jason Day (Lorenzo)
  • Margarita Muñoz
  • Andrés Suárez
  • Kami Zea
  • Alejandro Del Castillo
  • Miguel González

Tráiler de La huésped, serie de Netflix

Embed - La huésped | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie La huésped, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La huésped se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La huésped se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La huésped se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar