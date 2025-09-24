Tanto el mendocino, quien suele ser capitán, y el chileno esperarán en el banco de suplentes junto al director técnico. En este sentido, la zaga central estará compuesta por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

Por su parte, el mediocampo de River estará cubierto por Juan Portillo y Kevin Castaño. Por delante de ellos se pararán: Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero.

En este contexto, son tres las modificaciones que introducirá Gallardo con respecto al 11 que paró en la ida: Martínez Quarta por Díaz, Galoppo por Pérez y Juanfer en lugar del lesionado Sebastián Driussi.

Las formaciones de River y Palmeiras

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Nacho Fernández, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Joaquin Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Felipe Anderson, José López, Andreas Pereira; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Qué dijo Gallardo en la previa del partido

Pese a encontrarse en desventaja en la serie, Marcelo Gallardo le envió un mensaje de ánimo a los hinchas de River: “Va a ser duro pero no imposible. Un buen partido nos va a dar posibilidades. Tenemos que pensar que es posible, que hay una diferencia de un solo gol”.

“El partido no deja de ser un desafío hermoso para encararlo de esa manera, un resultado que invita a desafiarse, que parece imposible pero que, a mi manera de pensar, lo vamos a preparar con la energía que hay que poner para darlo vuelta en Brasil”, sentenció el Muñeco en conferencia de prensa.