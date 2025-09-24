El Lobo puede lograr el pasaje a la final en la próxima fecha, aunque para eso debería ganarle a Chacarita y que Estudiantes de Río Cuarto empate o pierda de local frente a Almirante Brown.

El Lobo tiene 59 puntos le saca 3 puntos a los riocuartenses y piensa en Chacarita que viene de perder con Central Norte de Salta y necesita ganar para quedar afuera del Reducido.

En vistas de ese encuentro el DT mensana manifestó: "Fue importante ganar, pero ahora vamos a jugar a una cancha difícil, y esperamos poder hacer un gran partido para lograr un resultado positivo".

Ariel Broggi y su análisis de Chacarita

Sobre el Funebrero que lleva ocho partidos sin ganar y se ubica 9no con 48 puntos, Broggi opinó: "Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, vamos a enfrentar a un rival difícil, más allá del contexto. Tenemos que ser inteligentes y ser protagonistas".

"Con San Telmo pudimos hacer un gran partido, sometimos al rival, tuvimos muchas situaciones de gol y se dio el partido que habíamos planificado. Veníamos de un duro golpe de visitantes con Agropecuario y fue importante haber tenido una buena actuación frente a nuestro público", afirmó el ex entrenador de Banfield.

"Soy muy equilibrado en mi trabajo, y trato de quitarle ansiedad a mis jugadores. Solamente pienso en el partido frente a Chacarita".

En la primera rueda Gimnasia y Esgrima y Chacarita igualaron sin goles en el Víctor Legrotaglie.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de Río Cuarto

Fecha 33

Chacarita Juniors vs. Gimnasia y Esgrima

Estudiantes de Río Cuarto vs. Almirante Brown

Fecha 34