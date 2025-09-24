El actual coordinador de la 7ª división de Boca se preparaba para ver en acción al equipo comandado por Mariano Herrón cuando acusó, repentinamente, un malestar por el cual pidió atención de inmediato.

El cuerpo médico del equipo de Reserva le brindó la atención necesaria y, posteriormente, Barijho fue trasladado a un hospital cercano. Como consecuencia de ello, debido a que lo llevó la unidad que estaba preparada para el partido, el encuentro se demoró unos minutos.

Una vez que la ambulancia retornó a Boca Predio, el partido entre el Xeneize y la Lepra comenzó a disputarse con normalidad. Lucas Blondel, quien no tiene lugar en la consideración de Miguel Ángel Russo, es titular en el equipo de Herrón.

El paso del Chipi Barijho por Boca

Anotnio Barijho, que debutó en Primera con la camiseta de Huracán, tuvo su debut oficial con la camiseta de Boca el 16 de agosto de 1998. En aquella ocasión fue titular y sumó 68 minutos en la victoria de su equipo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 3-2.

Boca Barijho Copa Libertadores Barijho ganó dos Copas Libertadores con la camiseta de Boca.

En sus dos ciclos (1998-2002 y 2003-2004) disputó un total de 128 partidos en los cuales convirtió 52 goles y ganó ocho títulos: