Pasó por River sin pena ni gloria y ahora el TAS ordenó que le paguen casi 9 millones de dólares

El jugador de 29 años, quien actualmente milita en Portland Timbers de la MLS, reclamó el pago de su salario hasta junio de 2027, fecha en la que finalizaba su vínculo con el “Timão”.

Corinthians apeló el fallo inicial de la FIFA ante el TAS, pero el máximo tribunal del deporte no solo ratificó la decisión sino que aumentó la indemnización.

La dirigencia del club brasileño ya inició contactos con la defensa de Rojas, encabezada por el abogado Rafael Botelho, para buscar un acuerdo y evitar nuevas sanciones.

Si no se alcanza una solución en los próximos 45 días, Corinthians podría recibir una nueva prohibición para inscribir jugadores, que se sumaría a la que ya enfrenta por su deuda con Santos Laguna de México por el pase de Félix Torres.

La trayectoria de Matías Rojas

Cerro Porteño (2014-17): dos goles en 35 partidos.

Lanús (2017-18): un gol en 18 encuentros.

Defensa y Justicia (2018-19): 27 partidos con 10 goles.

Racing (2019-23): 134 encuentros y 27 goles.

Corinthians (Brasil) (2023-24): 30 partidos sin goles.

Inter Miami (Estados Unidos) (2024): 9 goles en 20 encuentros.

River (2025): jugó 8 partidos y marcó un tanto.

Portland Timbers (Estados Unidos) (2025): acumula 4 partidos y un gol

Selección de Paraguay (2019-25)

Desde que se fue del Corinthians jugó 21 partidos con 11 goles en 3 clubes diferentes.

Otro revés judicial para un Corinthians en crisis

Este no es el único frente judicial que preocupa a la institución: el Corinthians aún espera resoluciones del TAS en dos casos más: uno es por el pago de 4,3 millones de dólares a Talleres de Córdoba por el pase de Rodrigo Garro y el otro por 1,07 millones de euros al Shakhtar Donetsk por el préstamo de Maycon.

La situación financiera del club sigue en estado crítico, con compromisos millonarios que amenazan su planificación deportiva para el próximo año.