Al emprender su carrera hacia el córner, el cordobés señaló con su dedo índice hacia la tribuna (seguramente al sector donde se encontraba su pareja) y posteriormente metió un gancho con su brazo derecho. A su vez, plasmó su desahogo con un contundente grito de gol mientras sus compañeros corrían a abrazarlo.

Posteriormente las cámaras de la transmisión oficial se fueron con Diego Simeone, quien comenzó a hablar con uno de sus ayudantes de campo para ordenar los puntos que veía flojos en su equipo.

Qué pasó entre Julián Álvarez y Diego Simeone

El pasado domingo Julián Álvarez volvió a sumar minutos tras su lesión. El campeón del mundo estuvo desde la partida y fue reemplazado en el primer cuarto de hora de la segunda etapa.

"Siempre a mí". El enojo de Julián Álvarez luego de que Cholo Simeone lo reemplazara en el duelo vs. Mallorca. El delantero fue sustituido en 4 de los 5 partidos que jugó en este comienzo de temporada.

Una vez en el banco de suplentes, con un notorio fastidio, lanzó una frase que no tardó en volverse viral a través de las redes sociales. "Siempre a mí", soltó el cordobés en la dirección en la que se encontraba el DT.

Como consecuencia de ello, en plena conferencia de prensa, a Simeone le preguntaron por su postura. “Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”, manifestó.

Diego Simeone en conferencia de prensa.jpg Diego Simeone respondió cuando le preguntaron por el enojo de Julián Álvarez.

En esta misma línea, y sin querer entrar en mayores polémicas con su compatriota, el Cholo sentenció: “Todos los jugadores se enojan cuando salen”. Cabe recordar que antes de ser reemplazado, Álvarez erró un penal.