La pesadilla de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone: "Siempre a mí"

A los 17 minutos del complemento , Simeone sustituyó a Álvarez por Alexander Sorloth, decisión que derivó en un visible gesto de disconformidad del ex River. Para colmo el ingreso del noruego tampoco resultó ya que fue expulsado a los 27' del segundo período .

Álvarez volvió a jugar tras superar una lesión que lo había marginado de los últimos partidos, pero su aporte ofensivo volvió a ser insuficiente para un Atlético de Madrid que acumula frustraciones en La Liga y la Champions.

En cinco fechas de La Liga, la Araña sólo completó un encuentro y suma apenas un gol y una asistencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969811010463682666&partner=&hide_thread=false "SIEMPRE A MÍ". El enojo de Julián Álvarez tras ser reemplazado en el duelo ante Mallorca.



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bgwLmaEspd — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

Otra decepción para el Atlético de Madrid

El empate ante Mallorca prolongó la irregularidad del equipo del Cholo Simeone, que otra vez dejó escapar la victoria en los tramos finales. Con el 1-1, el Atlético quedó con apenas 6 puntos sobre 15 posibles y está a 9 del Real Madrid, líder del campeonato.

En conferencia, Simeone justificó el cambio: “Julián es el mejor que tenemos ofensivamente, pero necesitamos tenerlo en las mejores condiciones. Entendía que el ingreso de Sorloth podía darnos algo diferente”. Sobre el fastidio del cordobés, el técnico restó dramatismo: “Todos se enojan cuando salen”.