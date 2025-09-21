El cronograma del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30.

Prácticas Libres 2: 10 a 11.

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30.

Clasificación: 10 a 11.

Domingo 5 de octubre

Carrera: Comienza a las 9.

Las competencias que le quedan a Franco Colapinto

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14. GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16. GP de México: domingo 26 de octubre a las 17. Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11. GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14. GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1. Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11. GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13. GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.



Pierre Gasly La decepción del piloto francés es total.

La palabra de Pierre Gasly al finalizar la carrera

La fustración de Franco Colapinto por no haber logrado realizar una buena carrera fue compartida por su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien se ubicó en la posición 18, un puesto por delante del piloto argentino.

"Es difícil, no tenemos velocidad. Hay cosas bastante extrañas en las que tendremos que trabajar", empezó explicando el piloto francés.

"Está claro que hay cosas a mejorar, pero no sirve de nada entrar en detalles aquí. En los últimos 4 - 5 fines de semana hay cosas un poco raras. Hay frustración, pero no quiero hablar", concluyó Gasly.