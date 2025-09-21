Boca quiere mantener el buen momento en el Torneo Clausura

El conjunto de Miguel Ángel Russo vuelve a la Bombonera tras el empate con Rosario Central. Recibe al buen equipo santiagueño, que marcha con igual campaña. La paridad entre los Xeneizes y los dirigidos por Omar De Felippe es tal que ambos suman la misma cantidad de unidades en la tabla de la Zona A (13 puntos), aunque los de porteños tienen mejor promedio de gol (+6) y por eso figuran terceros, relegando a Central Córdoba al 4° puesto (+4).

Uno de los problemas que ha tenido el DT de Boca ha sido la lesión del delantero uruguayo Edinson Cavani, por lo que Russo tenía dudas respecto al acompañante del otro oriental, Miguel Merentiel, en la ofensiva. Todo parece indicar que el elegido será el ex Banfield Milton Giménez.

Ficha del partido y probables formaciones de Boca vs Central Córdoba

Torneo Clausura -9ª fecha-

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Hora de inicio: 21.15

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.