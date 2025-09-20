La palabra del Chino Benítez sobre Carlos Palacios

Carlos Palacios quedó expuesto, una vez más, luego de su reproche contra Claudio Úbeda una vez que fue reemplazado en el partido ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

En una semana que fue especial para el mundo Boca, luego de la internación de Miguel Ángel Russo, la actitud del chileno no cayó para nada bien y es por esto que se hizo merecedor de una gran cantidad de críticas.

Uno de los que no dudó en dar su opinión fue el Jorge Benítez. Ganador de dos Copas Libertadores y de una Intercontinental, el Chino es palabra autorizada para hablar sobre la vida del Xeneize.

"Esos gestos no van", comenzó el hombre de 75 años en medio de su charla con el programa Boca de Selección, de Radio del Plata.

"Lo tienen que citar a una charla privada para que entienda cómo son las cosas. En Boca, la camiseta está por encima de todo. Esos gestos no van", sumó Benítez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaDeSeleccion/status/1969098337098875072&partner=&hide_thread=false Jorge "El Chino" Benítez con @Danielmollo y @marcelolerner1 S/ Palacios



“Lo tienen que citar a una charla privada para que entienda como son las cosas. No es bueno el gesto del otro día, tenes que respetar a tus compañeros. Esto es #Boca y hay que hacer que lo entienda” — Boca de Selección con Daniel Mollo (@BocaDeSeleccion) September 19, 2025

Sobre qué haría él para evitar que esta situación se repite en un futuro, sentenció: “Lo citaría a las siete de la mañana todos los días para hablar en privado. Primero, el respeto a los compañeros que entran por vos”.