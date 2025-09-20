Hacer hamburguesas de pollo al curry demora apenas 35 minutos, otra ventaja de animarse a preparar esta receta cualquier día de la semana, ya sea para almorzar o cenar.
Receta de hamburguesa de pollo al curry
INGREDIENTES (para 4 personas)
- 4 panes de hamburguesa (de la variedad que prefiera el cocinero).
- 600 gramos de pechuga de pollo deshuesada (suprema) bien picada.
- 2 dientes de ajo bien picados
- 1 cebolla morada cortada en tiritas
- 40 gramos de queso untable
- 2 tomates cortados en cubitos
- 1 trozo de apio cortado en tiritas
- 1 lechuga chica.
- Un toque de pimentón picante
- Cilantro picado
- 2 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharadas de yogur natural
- 1 cucharadita de curry en polvo
ingredientes de hamburguesa
Ingredientes para una hamburguesa muy especial
ELABORACIÓN
- Primero: mezclar el pollo, los ajos, el pimentón y una pizca de sal. Formar 4 hamburguesas y guardarlas en la heladera.
- Segundo: mezclar la mayonesa, el yogur y el curry, y guardar la mezcla. Por otro lado, mezclar el queso de untar con el cilantro.
- Tercero: en una sartén apenas engrasada, cocinar las hamburguesas 4 minutos por cada lado, a fuego medio.
- Cuarto: cortar los panes de hamburguesa, untar la base con el queso y añadir el pollo, la lechuga, el tomate, el apio, la cebolla y una cucharada de salsa. Tapar y servir al momento.