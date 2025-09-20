Las hamburguesas suelen ser una salvación en la cocina de cualquier hogar. Son ricas, los niños y adolescentes las aman y se preparan rápidamente. Existen muchas alternativas para este sandwich, todo un clásico del mundo fast food. Te proponemos la receta con pollo al curry que le dará un toque de originalidad a tu mesa y romperá con los sabores tradicionales.