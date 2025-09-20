¿Hamburguesas únicas? ¡Probá hacer unas de pollo al curry!

Las hamburguesas suelen ser una salvación en la cocina de cualquier hogar. Son ricas, los niños y adolescentes las aman y se preparan rápidamente. Existen muchas alternativas para este sandwich, todo un clásico del mundo fast food. Te proponemos la receta con pollo al curry que le dará un toque de originalidad a tu mesa y romperá con los sabores tradicionales.

El pollo es un infaltable en el freezer de cualquier heladera. Además es un gran aliado para preparar en poco tiempo unas hamburguesas distintas y, principalmente, muy sabrosas. Las hamburguesas se pueden combinar con la salsa que más te guste, en este caso con sabor a curry.

Hamburguesa de pollo al curry, una alternativa original para el paladar.

Hacer hamburguesas de pollo al curry demora apenas 35 minutos, otra ventaja de animarse a preparar esta receta cualquier día de la semana, ya sea para almorzar o cenar.

Receta de hamburguesa de pollo al curry

INGREDIENTES (para 4 personas)

  • 4 panes de hamburguesa (de la variedad que prefiera el cocinero).
  • 600 gramos de pechuga de pollo deshuesada (suprema) bien picada.
  • 2 dientes de ajo bien picados
  • 1 cebolla morada cortada en tiritas
  • 40 gramos de queso untable
  • 2 tomates cortados en cubitos
  • 1 trozo de apio cortado en tiritas
  • 1 lechuga chica.
  • Un toque de pimentón picante
  • Cilantro picado
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 2 cucharadas de yogur natural
  • 1 cucharadita de curry en polvo
ingredientes de hamburguesa
Ingredientes para una hamburguesa muy especial

ELABORACIÓN

  • Primero: mezclar el pollo, los ajos, el pimentón y una pizca de sal. Formar 4 hamburguesas y guardarlas en la heladera.
  • Segundo: mezclar la mayonesa, el yogur y el curry, y guardar la mezcla. Por otro lado, mezclar el queso de untar con el cilantro.
  • Tercero: en una sartén apenas engrasada, cocinar las hamburguesas 4 minutos por cada lado, a fuego medio.
  • Cuarto: cortar los panes de hamburguesa, untar la base con el queso y añadir el pollo, la lechuga, el tomate, el apio, la cebolla y una cucharada de salsa. Tapar y servir al momento.

