Gimnasia y Esgrima busca el triunfo y el liderazgo en la Zona B para meterse en la final de la Primera Nacional. Brian Ferreyra (9) abrió el marcador para el Lobo frente a San Telmo.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Gimnasia y Esgrima, que compartía el liderazgo del Grupo B, recibió en el estadio Víctor Legrotaglie a San Telmo, por la fecha 32ª del torneo de la Primera Nacional y obtuvo un triunfo que le dio bonus por la derrota de Estudiantes de Río Cuarto en su visita a Chaco For Ever por 2 a 0, lo que lo dejó líder absoluto.

A los 17 minutos del primer tiempo abrió el marcador para Gimnasia Brian Ferreyra, de cabeza, con la asistencia de Saavedra. Apenas iniciado el complemento -9 minutos- Facundo Lencioni puso el 2 a 0 con la asistencia de Nico Romano.

Para este duelo causó gran sorpresa la movida del técnico Mensana Ariel Broggi, que realizó nada menos que seis cambios respecto a las formación que venía jugando, para enfrentar a San Telmo. La impronta del DT dio resultados y el Lobo se floreo en casa, para delirio de sus hinchas.

El Blanquinegro presentó seis cambios con respecto al equipo que venía de perder con Agropecuario, de visitante.

Primer tiempo favorable a Gimnasia y Esgrima

El equipo dirigido por Ariel Broggi tomó la iniciativa del juego y dominó las acciones y tuvo las mejores opciones de gol logró ponerse arriba con el tanto del goleador el Flaco Ferreyra.

El gol llegó tras un centro de Franco Saavedra y un certero cabezazo de Ferreyra

Gimnasia y Esgrima con este triunfo parcial es el único líder con 59 puntos y le saca tres de diferencia a Estudiantes de Río que va perdiendo de visitante frente a Chaco For Ever.

